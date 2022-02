PET-Recycling: Indorama kauft Ex-STF-Tochter in Pilsen

Der PET-Recycler UCY Polymers CZ im tschechischen Pilsen wird mehrheitlich an den Indorama-Konzern verkauft. Das teilte die UCY Ventures Group mit. Ein Minderheitsanteil von 15 Prozent verbleibt bei der UCY Group in Aicha. Bei UCY Polymers CZ handelt es sich um die ehemalige STF Plastic Recycling CZ, die zur STF-Gruppe in Aicha von Josef Söllner gehörte.



Der thailändische PET-Hersteller Indorama werde damit bis 2025 jährlich etwa 1,12 Mrd PET-Flaschen in der Tschechischen Republik recyceln. Die Gesamtmenge der durch UCY recycelten Flaschen aus Tschechien, Deutschland und ganz Mitteleuropa werde auf 1,6 Mrd Stück pro Jahr steigen. Indorama hatte angekündigt, weltweit 1,5 Mrd US-Dollar in das Recycling zu investieren und will bis 2025 seine Recyclingkapazität auf 750.000Tonnen PET-Flaschen jährlich zu steigern.



UCY verfügt in Pilsen über eine Produktionskapazität von 40.000 Tonnen PET-Flakes pro Jahr. Indorama möchte UCY weiter entwickeln, um den steigenden Bedarf an PET-Rezyklat in Europa zu bedienen. UCY werde wird eng mit den bereits vorhandenen PET-Flakes-Produzenten von Indorama in der Region zusammenarbeiten. Deren gewaschene und vermahlene PET-Flaschen dienten als Ausgangsmaterial für lebensmittelechtes PET-Regranulat, hieß es.



Wie Indorama-Chef Dilip Kumar Agarwal sagte, will der Konzern seine Recyclingkapazitäten für Flaschen weiter steigern. Laut Indorama wird die strategische Partnerschaft das Recycling in der Tschechischen Republik stärken. UCY-Chef Maximilian Josef Söllner freute sich über die Zusammenarbeit: „Durch unsere Expansionspläne bis 2025 werden im Vergleich zu heute zusätzliche 896 Mio Flaschen im Jahr in unseren Anlagen recycelt werden.“