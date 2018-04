PET-Recycler bei Zeitz in Insolvenz

Die Plastic Recycling Zeitz GmbH & Co. KG (PRZ) hat am 6. April Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Der Kunststoffrecycler war erst im vorigen Jahr an den Start gegangen (Premium). Zum vorläufigen Insolvenzverwalter hat das Amtsgericht Halle Philipp Hackländer von White & Case Insolvenz GbR in Leipzig bestellt.



PRZ hatte im Industriepark Zeitz eine neue PET-Recyclinganlage aufgebaut, um jährlich bis zu 45.000 Tonnen PET-Flaschen zu recyceln. Das Unternehmen, das privaten Investoren gehört, hatte nach eigenen Angaben rund 18 Mio € investiert. Unterstützt wurde die Investition vom Land Sachsen-Anhalt. Das Wirtschaftsministerium hatte dem Unternehmen einen Bescheid über Fördermittel in Höhe von rund 4,85 Mio € überreicht.

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.