Paprec setzt sich nach Kapitalerhöhung neues Umsatzziel von fünf Mrd €

Das französische Recycling- und Entsorgungsunternehmen Paprec hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben einen Jahresumsatz von mehr als 2,2 Mrd € erwirtschaftet. Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen mit rund 12.500 Beschäftigten einen Umsatz von mehr als 2,5 Mrd € und weiteres Wachstum in den folgenden Jahren. „Wir streben an, diesen Jahresumsatz in den nächsten zehn Jahren zu verdoppeln und fünf Mrd € und 30.000 Personen zu erreichen“, sagte Jean-Luc Petithuguenin, der Gründer und Präsident des Unternehmens, vergangene Woche.

Zu den Zielen gehört nach Angaben von Mathieu Petithuguenin, dem stellvertretenden Generaldirektor Paprecs auch, die Aktivitäten außerhalb Frankreichs auszubauen, insbesondere in Großbritannien, Polen und Spanien.

Das Unternehmen hat deshalb eine fünfte Kapitalerhöhung durchgeführt. Sie erlaube es ihm, sich auf Finanzpartner zu stützen, die bereit seien, Paprec langfristig zu begleiten, teilte der Recycler mit. Mit der neuen Runde hat das Unternehmen nach eigenen Angaben in den Geschäftsjahren 2021 und 2022 eine Kapitalerhöhung um 326 Mio € realisiert und das Eigenkapital auf mehr als 800 Mio € aufgestockt.

Vauban Infrastructure und Crédit Agricole als neue Großaktionäre

Der Finanzinvestor Vauban Infrastructure und die Bank Crédit Agricole sind neu in den Aktionärskreis des Recyclers eingestiegen, wobei Vauban jetzt der zweitgrößte Aktionär sei. Mehrheitlich gehört Paprec der Holding der Gründerfamilie, die sich dabei nach Angaben des Unternehmens auf die Bank Arkéa stützt. Arkéa gehört bereits seit längerer Zeit zu den Anteilseignern des Recyclers, ebenso wie die Banken Bpifrance und BNP Paribas. Jetzt ausgestiegen sind die Banken Société Générale und Crédit Mutuel.

„Der Erfolg von Paprec ist der Beweis, dass es möglich ist, dauerhaft ein Unternehmen aufzubauen, das sich an der Dekarbonisierung der Wirtschaft und der Bewahrung der natürlichen Ressourcen beteiligt. Diese langfristige Ausrichtung ist das Privileg der großen Familienunternehmen“, sagte Jean-Luc Petithuguenin, der den Investoren für ihre Unterstützung dankte.

