Otto Dörner nach Hackerangriff mit Lösegeldforderung konfrontiert

Der Hamburger Entsorger Otto Dörner wurde im Januar Opfer eines Hackerangriffs auf die IT-Struktur des Unternehmens. Die Erpresser forderten ein Lösegeld, teilte das Unternehmen mit. Die genaue Höhe der geforderten Summe wollte der Entsorger aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Laut der Hamburger Morgenpost sprach Geschäftsführer Oliver Dörner allerdings von einem siebenstelligen Betrag.

Der Angriff wurde mit einem Verschlüsselungstrojaner, einer sogenannten Ransomftware, durchgeführt, so Dörner. Dabei werden wichtige Daten codiert und können so vom entsprechenden Benutzer nicht mehr abgerufen werden. Im Falle von Otto Dörner konnten dadurch etwa 1.200 Mitarbeiter nicht mehr auf Daten und IT-Systeme zugreifen, so der Entsorger. Auch die E-Mail- und Telefonsysteme des Unternehmens seien betroffen gewesen.

„Wir gehen aktuell davon aus, dass wir in den kommenden Tagen wieder große Teile unserer IT-Infrastruktur nutzen können“, erklärte Oliver Dörner, geschäftsführender Gesellschafter des Entsorgers. Allerdings könne es noch Monate dauern bis das volle Ausmaß des Angriffs beseitigt sei.

Das Landeskriminalamt hatte die Ermittlungen aufgenommen. Vorerst wurde von einem professionellen Hackerangriff ausgegangen. Forensische Untersuchungen legten die Vermutung nahe, dass die Täter aus dem baltischen Raum heraus agierten, berichtet Otto Dörner.

Vorerst konnte noch nicht eindeutig ausgemacht werden, welche Daten entwendet worden sind, erklärten die Hamburger. Allerdings wird nicht vermutet, dass ein Schaden für die Kunden von Otto Dörner entstanden sei.

Das operative Geschäft konnte seit dem Angriff weitestgehend weiterlaufen. Die 350 Fahrzeuge des Unternehmens sind weiter auf Baustellen und Straßen in ganz Norddeutschland unterwegs. Die IT-Systeme wurden aus der Datensicherung neu aufgesetzt, erklärt das Unternehmen. Der finanzielle Schaden sei bisher nicht beziffert.