OMV und Alba planen gemeinsame Sortieranlage für das chemische Recycling

Der Berliner Entsorger Alba Recycling und der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV wollen gemeinsam eine Sortieranlage für Mischkunststoffe für das chemische Recycling errichten. Die beiden Unternehmen haben bekanntgegeben, exklusive Gespräche über den gemeinsamen Bau und Betrieb einer solchen Sortieranlage im baden-württembergischen Waldürn zu führen.

Die Anlage soll den Angaben zufolge 200.000 Tonnen Mischkunststoffe aus dem dualen System für das chemische Recycling aufbereiten. Eine finale Investitionsentscheidung soll noch in diesem Jahr fallen.

Die Alba Recycling GmbH gehört zum Konzernteil von Axel Schweitzer und betreibt nach eigenen Angaben fünf Sortieranlagen für Leichtverpackungen in Deutschland. Darin sortieren die Berliner rund 800.000 Tonnen Leichtverpackungen pro Jahr. Das ist etwa ein Drittel des deutschen LVP-Aufkommens. Die dabei anfallenden Sortierreste enthalten viele Mischkunststoffe, die sich nach derzeitigem Stand mechanisch nicht oder nur sehr schwer recyceln lassen und daher bislang verbrannt werden müssen.

OMV will ab 2023 selbst chemisch recyceln

OMV ist mit der Tochter Borealis bereits seit einiger Zeit im Recycling von Kunststoffabfällen aktiv. So verfügt der Kunststofferzeuger mit Mtm Plastics in Deutschland und Ecoplast in Österreich über zwei werkstoffliche Kunststoffrecycler. Anfang des Jahres hatten Borealis und die Raan-Gruppe – die Mutter des Systembetreibers Reclay – darüber hinaus ein Gemeinschaftsunternehmen für das Recycling von Kunststoffverpackungen gegründet.

Im Bereich des chemischen Recyclings war OMV bislang nur Abnehmer der aufbereiteten Pyrolyseöle. So übernimmt Borealis die Jahresproduktion von 20.000 Tonnen chemisch recycelten Kunststoffabfällen vom Standort des Recyclers Renasci im belgischen Oostende für seine Steamcracker im finnischen Porvoo bei Helsinki. Doch das soll sich 2023 ändern.

Denn Anfang des kommenden Jahres will der Konzern seine in Schwechat bei Wien geplante Demonstrationsanlage für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen in Betrieb nehmen. Dann wird OMV auch selbst Pyrolyseöl herstellen. Die Anlage gilt als Zwischenschritt für eine im Jahr 2026 geplante großtechnische Anlage nach dem konzerneigenen, so genannten "ReOil-Verfahren".

Chemisches Recycling als Ergänzung zum mechanischen Recycling

„Chemisches Recycling wie das ReOil-Verfahren ist die ideale Ergänzung für etablierte mechanische Recyclingverfahren“, sagte OMV-Vizepräsident Maximilan Grasserbauer. „In Alba sehen wir einen vielversprechenden Kooperationspartner, der über eine langjährige Expertise im Recycling gebrauchter Kunststoffe verfügt, und mit dem wir in die Zukunft investieren möchten."

Auch der Eigentümer der Alba Recycling GmbH, Axel Schweitzer, sieht beim chemischen Recycling keine Konkurrenz zum mechanischen Recycling von Kunststoffabfällen. Chemisches Recycling sei die einzige Möglichkeit, gemischte Kunststoffabfälle wie Misch- und Mehrschichtkunststoffe wiederzuverwerten. "Die OMV und Alba Recycling werden den gemischten Kunststoffabfall, der derzeit verbrannt wird, zu einer wichtigen Rohstoffquelle machen, um genügend Recyclingmaterial für eine nachhaltige Produktion von Waren und Verpackungen herzustellen", so Schweitzer.

Die Projekte und Kooperationen im chemischen Recycling häufen sich. Erst gestern hatte der Online-Riese Amazon mitgeteilt, sich an Forschungen im Bereich des chemischen Recyclings zu beteiligen. Ziel ist demnach die Entwicklung eines neuen Werkstoffs, der umweltfreundlicher, leichter recycelbar und biologisch abbaubar sein soll. Vor einigen Wochen haben darüber hinaus Deutschlands größter Entsorger Remondis und der Ölmulti Shell ein so genanntes Memorandum of Understanding unterzeichnet. Im vergangenen Jahr hatten zudem der Anlagenbetreiber EEW und der Systembetreiber DSD eine Kooperation im chemischen Recycling angekündigt.