Oliver Gross verlässt Suez Deutschland

Oliver Gross, Sprecher der Geschäftsführung von Suez Deutschland, verlässt das Entsorgungsunternehmen. Gross war 2008 in die Geschäftsführung der deutschen Tochter der Suez-Gruppe eingetreten, die mit über 550 Mio € Umsatz zu den größten fünf Entsorgungsunternehmen in Deutschland zählt.

Der 47 Jahre alte Manager suche nun eine neue Herausforderung in der Entsorgungsbranche. Gross gebe aus „persönlichen Gründen“ fast alle Ämter bei der früheren Sita zum 1. Mai ab, hieß es.

Wie EUWID weiter erfuhr, soll der Niederländer Jan Herman Snellink zunächst die Ämter von Gross übernehmen.

Herman Snellink (Bildquelle: Suez)

Die Berufung von Interimsgeschäftsführer Snellink (57) durch den Aufsichtsrat steht allerdings noch aus. Der gebürtige Niederländer ist seit 30 Jahren in der Abfallwirtschaft für Suez tätig. In seiner aktuellen Position als COO Material Resource Management und Business Innovation ist er Teil des Executive Management Boards der Suez Recycling & Recovery BeNeLux & Germany und an der strategischen Entwicklung dieser Länder maßgeblich beteiligt. In seiner neuen Funktion werde Snellink die Geschäfte in Deutschland konsequent weiterführen, so Suez.

