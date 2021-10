Ökobilanz: „UBA bestätigt ökologische Vorteile des Getränkekartons“

An der positiven ökologischen Bewertung des Getränkekartons durch das Umweltbundesamt (UBA) ändert sich nichts. Nach Prüfung einer aktualisierten Ökobilanz des Instituts für Energie und Umweltforschung Heidelberg (Ifeu) für den Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel (FKN) kommt das UBA zum Ergebnis, dass der Getränkekarton bei Fruchtsäften nicht schlechter abschneidet als die Mehrwegflasche – bei Milch sogar besser. Das teilte der FKN mit. Die überarbeitete Bilanz liegt seit längerem vor.

Bereits im Juli 2019 hatte das Ifeu-Institut eine Pilotstudie vorgelegt, die nach den neuen methodischen Anforderungen des UBA erstellt wurde. Aufgrund fehlerhafter Distributionsdaten hatte der Verband in Abstimmung mit dem UBA entschieden, die Studie komplett überarbeiten zu lassen. Dabei sollte auch auf die Kritik der "Mehrweg-Allianz" über angeblich zu hohe CO 2 - und Recycling-Gutschriften eingegangen werden.

Vorteile gegenüber Einweg-Kunststoffflaschen und Mehrwegsystemen

"Die Ergebnisse sind nicht überraschend", erklärt FKN-Geschäftsführer Michael Kleene, der den Befund aller Ökobilanzen der letzten 20 Jahre bestätigt sieht. "Insbesondere bei den Klimaauswirkungen hat der Getränkekarton deutliche Vorteile. Das gilt sowohl im Vergleich zu Einweg-Kunststoffflaschen als auch gegenüber Mehrwegsystemen. Mehrweg ist nicht immer und in allen Getränkesegmenten die einzige ökologisch vorteilhafte Lösung."

Kleene zufolge liefert die Studie tiefe Einblicke in den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Diskussion und zeigt, wo die Stärken und Schwächen der einzelnen Verpackungen liegen und wo optimiert werden kann. Eine grundsätzliche Erkenntnis sei, dass der öffentliche Fokus auf hohe Recyclingquoten häufig zu falschen Schlussfolgerungen führe: „Recycling alleine macht noch keine ökologisch vorteilhafte Verpackung“, erklärt der FKN-Geschäftsführer.

Plastikflasche im Pfandsystem auch mit Rezyklaten schlechter als Getränkekarton

Eine Plastikflasche im Pfandsystem schneide auch dann noch schlechter ab als Mehrwegflaschen und Getränkekartons, wenn Rezyklate eingesetzt werden. Mindestens ebenso wichtig, wie mehr und besseres Recycling, sei daher ein Angebot von Verpackungen, die schon bei der Herstellung möglichst wenig fossile Ressourcen verbrauchen und damit einen Beitrag zum Ziel einer kohlenstoffarmen Wirtschaft leisten. Die Hersteller von Getränkekartons haben angekündigt, bis spätestens 2030 in Europa nur noch Verpackungen anzubieten, die vollständig aus nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen hergestellt werden.

An die Adresse der Mehrweg-Lobby gerichtet sagt Kleene: "Den Getränkekarton als Klimakiller hinzustellen, ist nachweislich falsch. Abgesehen davon, gibt es auch bei Mehrweg noch genügend Baustellen. Man denke nur an die Themen Distribution, Individualgebinde und Umlaufzahlen."

So sei zum Beispiel die generelle Aussage, Mehrwegflaschen würden "bis zu 50-mal" wieder befüllt, grob irreführend. Ein Fachgutachten des Ifeu-Instituts in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (GVM) belege, dass Milchflaschen auf gerade einmal zehn Umläufe kommen. Von einem "funktionierenden Mehrweg-Pool", so die Autoren, könne "nicht die Rede sein", zitiert der Fachverband aus den Ergebnissen.