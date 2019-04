Noch zahlreiche Hemmnisse für den Einsatz von Rezyklat in Kunststoffverpackungen

Der Einsatz von Kunststoffrezyklat in Verpackungen unterliegt noch zahlreichen Hemmnissen. Lediglich für knapp zehn Prozent der jährlich in Deutschland verbrauchten rund 3,2 Mio Tonnen Kunststoffverpackungen kann derzeit unproblematisch Recyclingkunststoff verwendet werden. Das ist ein Ergebnis einer neuen Untersuchung der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (GVM) im Auftrag der Klimaschutzoffensive des Handelsverbands Deutschland (HDE).

GVM identifiziert drei Schwerpunkte, die derzeit einen stärkeren Einsatz von Rezyklaten in Kunststoffverpackungen verhindern. So fehle es zum einen an qualitativ hochwertigen Rezyklaten. Zum anderen seien vorhandene Rezyklate oft ungeeignet, zumal Anmutung und Gestaltbarkeit, etwa Geruch, fehlende Transparenz, Farbgebung, die Markenartikler und den Handel vom Einsatz in vielen ihrer Kernprodukte abhielten. Als drittes Manko für mehr Recycling gilt die schleppend vorangehende rechtliche Zulassung von Rezyklaten für Verpackungen mit Lebensmittelkontakt.

