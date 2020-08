Noch keine Trendwende beim PET-Recycling

Für die PET-Recycler in Deutschland bleibt die Marktlage angespannt. Vor allem Flakes sind unter Druck. Weiterhin sind einige Recycler in Kurzarbeit und haben die Produktion gekürzt. „Wir schreiben an jeder verkauften Tonne Flakes derzeit gut 100 € Verlust“, sagte ein Recycler. Der Absatz an Flakes leide massiv. „Wir stellen Flakes auf das Lager“, sagte ein anderer Recycler.

Die günstige Neuware drückt dem Markt aber nicht nur bei Flakes den Stempel auf. So würden inzwischen langjährige Abnehmer von Regranulaten immer häufiger auf Neuware umschwenken. Auch große Markenartikler würden sich ähnlich verhalten. „Kaufmännisches Handeln“, meinte ein Recycler dazu.

Die Branche hofft, dass Neuware wieder im Preis anzieht und Rezyklate damit nach der Sommerpause auch preislich konkurrenzfähiger werden. Die Preisabsenkungen bei Flakes in den letzten Monaten hätten beim Einkauf von gebrauchten Flaschen nicht komplett weiter gegeben werden können. „Das ging auf unsere Kosten“, sagte ein Recycler.

