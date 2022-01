Niederlande: Remondis kauft Adrichem

Deutschlands größter Entsorger Remondis baut in Nordholland seine Aktivitäten aus. Die Rethmann-Tochter übernimmt alle Anteile am Abfallwirtschaftsunternehmen Adrichem Transport B.V. in Beverwijk.

Für Andreas Krawczik, Geschäftsführer von Remondis Niederlande, ist die Akquisition ein „logischer Schritt“. Das Familienunternehmen Adrichem wird von John Adrichem in dritter Generation geführt. Er werde den Standort in den kommenden Jahren gemeinsam mit Remondis weiterentwickeln, um die Dienstleistungen ausbauen zu können, kündigte der bisherige Inhaber an.

Mehr lesen Sie kommende Woche in EUWID Recycling und Entsorgung 1+2/2022. Für Kunden unseres Premium-Angebots steht die Ausgabe ab Dienstag, 14.00 Uhr, als E-Paper zur Verfügung: