Neuer Anlauf für Remex-Deponievorhaben in Dülmen

Die Remex Coesfeld Gesellschaft für Baustoffaufbereitung, ein Joint Venture von Remondis und Strabag, will im nordrhein-westfälischen Dülmen eine Deponie der Klasse 0 (DK 0) errichten. Mitte Januar hat Remex hierfür beim Kreis Coesfeld einen Antrag auf Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens eingereicht, seit Anfang Februar liegen die Unterlagen zur Einsichtnahme aus. Es handelt sich bereits um den zweiten Anlauf von Remex, in Dülmen-Rödder eine Deponie zu errichten.

Laut Antragsunterlagen soll die Deponie auf dem Gelände einer ehemaligen Tongrube entstehen, die von Remex seit 1998 verfüllt wird. Das vorgesehene Einlagerungsvolumen der DK-0-Deponie soll sich auf rund 900.000 Kubikmeter belaufen. Geplant ist eine jährliche Anlieferungsmenge von 50.000 bis 60.000 Kubikmetern. Inklusive Abschluss und Rekultivierung wird mit einem Deponiebetrieb von etwa 20 Jahren gerechnet.

Ursprünglich wollte Remex an gleicher Stelle eine DK-I-Deponie errichten. Der Kreis Coesfeld lehnte den Antrag Ende 2016 aber mit Verweis auf ein den Standort einschließendes Landschaftsschutzgebiet und den im Landschaftsplan hierfür geltenden Verboten ab. Nach einem bis zum Oberverwaltungsgericht Münster geführten Rechtsstreit verständigten sich die Parteien Anfang letzten Jahres in einem Mediationsverfahren auf einen Vergleich, der vorsieht, dass Remex als Ersatz für die geplante DK-I-Deponie einen Antrag für ein DK-0-Deponievorhaben am selben Standort stellt und der Kreis Coesfeld das Planfeststellungsverfahren ergebnisoffen und zügig durchführt.

Remex verspricht regionale Entsorgungssicherheit und -autarkie

Bei den zur Einlagerung beantragten Abfällen handelt es sich um ungefährliche, mineralische Abfälle wie etwa Kies- und Gesteinsbruch, Sand und Ton, Beton, Ziegel. Mit der Deponie könne die regionale Entsorgungssicherheit sowie Entsorgungsautarkie (erzeugernahe Entsorgung) gewährleistet werden, heißt es im Planfeststellungsantrag. Die erzeugernahe Entsorgungsmöglichkeit in Dülmen-Rödder reduziere Transportentfernungen für regionale, mineralische Abfälle und die damit verbundenen CO 2 -Emissionen. Und es werde Planungssicherheit für die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger und privaten Entsorger geschaffen, begründet Remex das Vorhaben.

Zum Nachweis des Deponiebedarfs wird auf eine im Auftrag der Regionen Münsterland, Osnabrücker Land und Ostwestfalen-Lipppe von Prognos und Infa durchgeführte und letztes Jahr präsentierte Deponiebedarfsanalyse verwiesen. Diese besagt, dass das bestehende, regionale Deponievolumen für DK-0-Deponien im Jahr 2030 ausgeschöpft sein wird.

Den vollständigen Bericht lesen Sie diese Woche in EUWID Recycling und Entsorgung 06/2022. Für Kunden unseres Premium-Angebots steht die Ausgabe bereits als E-Paper zur Verfügung: