Nehlsen steigt ins Schrottrecycling ein: Übernahme von mehreren Alba-Standorten

Der Bremer Entsorger Nehlsen erweitert seine Geschäftsaktivitäten und steigt in das Recycling von FE- und NE-Metallschrott ein. Als ersten Schritt hierzu übernimmt Nehlsen mehrere Alba-Standorte in Norddeutschland und in den Niederlanden.

Wie das Bremer Unternehmen mitteilt, übernimmt die Nehlsen AG von der Alba Group zum 1. Juni die Interseroh Evert Heeren GmbH mit den Standorten Leer und Emden sowie deren bisherige Tochterfirma Alba Metaal Recycling Nederland B.V. mit Sitz in Groningen. Sämtliche Geschäfte rund um die Metallaufbereitung werden künftig von der neu gegründeten Nehlsen E. Heeren GmbH sowie deren 100-prozentiger Tochtergesellschaft Nehlsen Metaal Recycling B.V. ausgeführt. Alle 85 Arbeitsplätze bleiben erhalten. Zum Verkaufspreis vereinbarten beide Unternehmen Stillschweigen.

Mit dieser Entscheidung erweitert Nehlsen sein Leistungsportfolio um das Recycling von Metallen und Stahlschrotten und betritt einen lukrativen Markt. „Diese Übernahme markiert einen wichtigen Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte und bietet uns die Möglichkeit, unsere Marktposition sowohl in der Region als auch in unserem Angebotsportfolio auszubauen, zu stärken und uns optimal für die Zukunft aufzustellen“, erklärt Nehlsens-Vorstandsvorsitzender Oliver Groß die Gründe.

Bedeutende Synergien für ostfriesische Nehlsen-Standorte

Nehlsen hebt in seiner Pressemitteilung zudem den am Standort Leer verfügbaren eigenen Waggon- sowie Wasseranschluss an die Ems hervor. „Dadurch ergeben sich bedeutende Synergieeffekte für alle anderen in Ostfriesland ansässigen Gesellschaften der Nehlsen AG. Zudem sind wir erstmals in den Niederlanden tätig und erschließen den Markt“, so Groß weiter.

Alba bezeichnet den Verkauf der Gesellschaften als konsequenten Schritt. „Für die Weiterentwicklung der Interseroh Evert Heeren ist der Ausbau des Tätigkeitsfeldes in Kombination mit regionalen Synergien eine wichtige Grundvoraussetzung“, sagt Thorsten Greb, COO/Bereichsleiter Stahl- und Metall der Alba Group, und ergänzt: „Der neue Eigentümer Nehlsen bringt mit seiner tiefen regionalen Verwurzelung und seinem bestehenden Portfolio beste Voraussetzungen mit. Er ist für uns auch deshalb der ideale Nachfolger, weil er alle unsere verdienten Mitarbeiter übernimmt. Das war uns wichtig.“