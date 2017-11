Nehlsen gewinnt Ausschreibung in Bremen

Nehlsen wird auch künftig in Bremen für die Müllabfuhr zuständig sein. Das Entsorgungsunternehmen setzte sich im Vergabeverfahren für die Abfalllogistik durch, teilte der Senat mit. Der Senator für Umwelt werde gebeten, alle Maßnahmen einzuleiten, um Nehlsen den Zuschlag für die Abfalllogistikleistungen in der Stadtgemeinde Bremen in Verbindung mit einer Beteiligung von 50,1 Prozent an der Abfalllogistik Bremen Holding GmbH & Co. KG zu erteilen, heißt es. Die restlichen 49,9 Prozent sollen von der bremischen Anstalt öffentlichen Rechts „Die Bremer Stadtreinigung“ gehalten werden.

Nehlsen habe sich in einem offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Vergabeverfahren durchgesetzt, so der Senat. Das Vergabeverfahren sei von einem intensiven Wettbewerb verschiedener Unternehmen geprägt gewesen und habe zu einem „sehr guten Ergebnis“ geführt. „Es konnte ein guter Marktpreis für die Leistung erzielt werden“, zeigte sich Umweltstaatsrat Ronny Meyer (Grüne) zufrieden. Man könne bei dem Ergebnis davon ausgehen, dass die Leistungserbringung für die Abfalllogistik etwa auf dem heutigen Kostenniveau erbracht werde.

Der endgültige Zuschlag könne allerdings erst nach einer Wartefrist von zehn Tagen erteilt werden. Sofern die Vergabekammer in dieser Zeit nicht aufgerufen werde, komme der neue Vertrag zustande. Vertragsbeginn ist am 1. Juli 2018, die Laufzeit beträgt zehn Jahre. Danach bestehe die Möglichkeit einer vollständigen Rekommunalisierung, betonte der Senat. „Die Bremer Stadtreinigung“ soll während der Vertragslaufzeit entsprechend „Know-how“ im Bereich der Abfalllogistik aufbauen.

Die Verträge zur Sammlung und zum Transport von Rest,- Bio- und Papierbehältern mit Nehlsen für den Bereich Bremen-Nord und der ENO GmbH & Co. KG für den Bereich südlich der Lesum laufen zum 30.06.2018 aus und konnten nicht verlängert werden.

