MVV errichtet für 135 Mio € neue MVA in Schottland

Der Mannheimer Energiekonzern MVV weitet sein Abfallgeschäft in Großbritannien aus. Wie das Unternehmen heute anlässlich der Bilanz-Pressekonferenz in Frankfurt bekannt gab, hat MVV Ende November im schottischen Dundee eine bestehende Abfallverwertungsanlage übernommen und wird in dessen Nachbarschaft ein neues Müllheizkraftwerk errichten und 25 Jahre lang betreiben. Für MVV ist es bereits das dritte Anlagenprojekt in Großbritannien nach dem 2015 bzw. 2016 in Betrieb genommenen Müllheizkraftwerk Plymouth und dem Biomassekraftwerk Ridham Dock. Der Neubau mit Gesamtinvestitionen von rund 135 Mio € soll 2020 in Betrieb gehen.

Laut MVV ist das Heizkraftwerk Dundee auf einen jährlichen Durchsatz von 110.000 Tonnen Abfall ausgelegt. Die Mengen kommen überwiegend direkt von den kommunalen Partnern; in Verbindung mit Gewerbeabfall erreiche man eine Vollauslastung. Die Anlage werde in Kraft-Wärme-Kopplung betrieben. Bei einem Gesamt-Wirkungsgrad von knapp 55 Prozent werde dabei Strom und Wärme mit einer Leistung von jeweils rund zehn Megawatt erzeugt. Die Wärme wird als Prozessdampf an das benachbarte Werk des Reifenherstellers Michelin geliefert.

„Wir haben die thermische Abfallverwertung mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung und unserem breiten Know-how in den letzten Jahren zu einem Paradebeispiel für Nachhaltigkeit sowie lokalen und regionalen Klimaschutz entwickelt“, so der MVV-Vorstandsvorsitzende Georg Müller.

Darüber hinaus bekräftigte MVV die Pläne für millionenschwere Investitionen in den Energiestandort auf der Friesenheimer Insel im Norden Mannheims. So will MVV rund 100 Mio € in die Anbindung des Heizkraftwerks an das Fernwärmenetz in Mannheim und der Region sowie in die Erweiterung um eine innovative Technologie für das Phosphor-Recycling investieren. Damit könne der wertvolle Rohstoff zurückgewonnen und so Importe reduziert werden: „Mit unserer neuen Anlage, die sich derzeit im Genehmigungsverfahren befindet, bieten wir dafür eine nachhaltige Lösung", so Müller.

Konzern steigert Jahresüberschuss

Für das Geschäftsjahr 2016/17 (30. September) zieht die MVV-Unternehmensführung ein positives Fazit. Mit 4,01 Mrd € konnte der Umsatz ohne Energiesteuern stabil gehalten werden. Das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich um fünf Prozent auf 224 Mio €, der bereinigte Jahresüberschuss stieg sogar um neun Prozent auf 107 Mio €. Für das neue Geschäftsjahr 2017/18 erwartet MVV einen leichten Umsatz- und Ergebniszuwachs.

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.