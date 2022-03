MSE, Easymining und Gelsenwasser kooperieren beim Phosphor-Recycling

Die EnBW-Tochter Mobile Schlammentwässerung GmbH (MSE), das Wasser- und Abwasserunternehmen Gelsenwasser und die Deutschland-Tochter des schwedischen Recyclers Easymining kooperieren bei der Phosphor-Rückgewinnung.

Wie MSE in der vergangenen Woche mitteilte, soll die geplante Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage von EnBW in Walheim einer der ersten Standorte Europas sein, an der das Ash2Phos-Verfahren von Easymining zum Einsatz kommt. Die Schweden haben das Ash2Phos-Verfahren entwickelt, Gelsenwasser hat es sich exklusiv für den deutschen Markt gesichert.

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine bekommt nicht nur die Energieversorgung, sondern auch die Rückgewinnung von Phosphor eine neue, strategische Bedeutung: Denn Deutschland und Europa sind massiv auf den Import von Rohphosphaten angewiesen. „30 Prozent der Rohphosphate stammten bislang aus Russland“, sagte Rudolf Turek von MSE im Gespräch mit EUWID. Nun stehe nur noch Marokko als Exporteur zur Verfügung.

Mehr Unabhängigkeit mit P-Recycling

Mehr Unabhängigkeit geht nur mit Recycling. Für den süddeutschen Raum wollen MSE, Easymining Germany und Gelsenwasser miteinander kooperieren. Grob gesagt liefern Easymining und Gelsenwasser die Technik, MSE liefert den Klärschlamm.

Im vergangenen Sommer hatte die MSE-Mutter EnBW angekündigt, in Walheim im baden-württembergischen Landkreis Ludwigsburg eine Klärschlammverbrennungsanlage zu errichten. Das Unternehmen will an dem Unternehmensstandort eine Monoverbrennungsanlage für rund 180.000 Tonnen entwässerten Klärschlamm errichten. Das sind umgerechnet rund 45.000 Tonnen Trockensubstanz.

