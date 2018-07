LyondellBasell und KIT: Kooperation für chemisches Recycling

Der Kunststofferzeuger LyondellBasell will mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) das chemische Recycling von Kunststoffabfällen vorantreiben. Ziel sei die Entwicklung eines hocheffizienten und sauberen Depolymerisationsprozesses durch neue Katalysatoren, um Kunststoffabfälle wieder in chemische Bausteine umzuwandeln. Eine entsprechende Zusammenarbeit gaben KIT und das Unternehmen heute bekannt.

Im Mittelpunkt des Vorhabens steht die Entwicklung einer neuen Katalysator- und Prozesstechnologie zur Zersetzung von Kunststoffabfällen, wie z.B. Verpackungen in Monomere, die wieder für die Produktion neuer Kunststoffe verwendet werden können. „Diese neue Kooperation ist ein wichtiger Schritt in Richtung chemisches Recycling und erweitert unseren Beitrag zur Kreislaufwirtschaft", sagt Bob Patel, Chief Executive Office von LyondellBasell. LyondellBasell ist bereits beim werkstofflichen Recycling aktiv, über eine 50-prozentige Beteiligung am Kunststoffrecycler Quality Circular Polymers (QCP), der sortierte Post-Consumer-Abfallströme recycelt.

„Mit dem KIT will LyondellBasell ein neues und vollständiges molekulares Recyclingverfahren für Kunststoffabfälle schaffen", sagte Massimo Covezzi, der beim Konzern, für Forschung und Entwicklung zuständig ist. Die Karlsruher Forschungseinrichtung werde ihre Technologien zur thermischen Umwandlung komplexer organischer Rohstoffe beisteuern, hieß es. „Durch die Einführung der fortschrittlichen Katalysatoren von LyondellBasell werden unsere Verfahren die Depolymerisationseffizienz von Polyolefinabfällen erheblich verbessern", sagt Hans Leibold vom KIT Institut für Technische Chemie.

