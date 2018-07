LVP-Sortierung von Veolia durch Brand zerstört

Ein Brand hat die Sortieranlage für Leichtverpackungen (LVP) der Veolia Umweltservice Nord GmbH in Rostock weitgehend zerstört. Der Schaden, so eine erste Schätzung des Entsorgers, dürfte im zweistelligen Millionen-Bereich liegen. Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse. Spekuliert wurde bereits über fälschlicherweise in den gelben Tonnen entsorgte Lithium-Ionen-Batterien, da diese beim Shreddern in Flammen aufgehen könnten. Veolia wollte diese Spekulationen allerdings nicht bestätigen. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Den Angaben zufolge waren mehr als 100 Feuerwehrleute mit rund 20 Fahrzeugen im Einsatz.

Das Feuer war am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen kam es während der Quetschung und Zerkleinerung der Leichtverpackungen zum Feuer, das dann über ein Trommelsieb auf die Förderbänder gelangte. Die Flammen erfassten schnell den restlichen Müll und griffen dann auf die Anlagen und das Gebäude über.

Bereits Ende Mai gab es ein Großfeuer bei der Anlage von Veolia, bei dem rund 1.000 Kubikmeter auf dem Firmengelände gelagerter Kunststoffabfall in Brand geraten waren. Im Zuge der Löscharbeiten musste damals eine Lagerhalle kontrolliert abgebrannt werden. Die Feuerwehr konnte damals ein Übergreifen der Flammen auf die rund 20 Mio € teure LVP-Sortieranlage verhindern.

Im Raum Rostock war es in den vergangenen Wochen mehrfach zu Bränden auf Recyclinghöfen gekommen. Vor drei Wochen brannte ein etwa 15 Meter hoher Metallschrott-Haufen im Industriegebiet Schmarl in Rostock. Anfang Juni gab es ein Feuer auf einer Deponie in Parkentin im Landkreis Rostock.

Vor diesem Hintergrund hatte Rostocks Umweltsenator Holger Matthäus kürzlich Gespräche mit Anlagenbetreibern über ihren Brandschutz angekündigt: „Aktuell sind wir im Gespräch mit den Betreibern der Anlage und auf der Suche nach Alternativen für die Anlieferung und Entsorgung aus den gelben Tonnen sowie des Sperrmülls“, sagte der Senator. Es gehe um die Optimierung von „Vermeidungs- und Bekämpfungsstrategien“.

