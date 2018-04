Loacker investiert zweistelligen Millionenbetrag in umbenannte SRP

Die SRP Saarländische Rohprodukte GmbH firmiert ab sofort als Loacker Saar Recycling GmbH. Gleichzeitig will das österreichische Mutterunternehmen Loacker bis 2020 einen zweistelligen Millionenbetrag in das Tochterunternehmen investieren, um die Modernisierung und Weiterentwicklung des Betriebs voranzutreiben. „Diesen Weg, der gleichzeitig ein langfristiges Bekenntnis zum Standort im Saarland bedeutet, möchten wir nun auch über einen gemeinsamen Namen für alle sichtbar machen“, erklärt Jan Steingaß, Geschäftsführer der neuen Loacker Saar Recycling GmbH.

Im letzten Herbst hatte Loacker den Umfang der geplanten Investitionen für seine saarländische Tochter bereits auf 15 bis 20 Mio € beziffert. Mit dem Projekt „Loacker Saar 2020“ sollen in den nächsten zwei Jahre technische Investitionen und Wachstumsimpulse umgesetzt, der Betrieb dem sich verändernden Markt angepasst und damit neu ausgerichtet werden, teilte das Unternehmen jetzt mit. Kapazitätserweiterungen sowie innovative, wertschöpfende Maßnahmen sollen dabei in die Nutzung von Solarenergie sowie umwelt- und ressourcenschonende Aufbereitungsverfahren eingebettet werden.

Für die an den drei Standorten in Homburg, Neunkirchen und Völklingen tätigen Mitarbeiter bleibt das jeweilige Beschäftigungsverhältnis unverändert. „Was sich für die 180 Beschäftigten ändert, ist lediglich der Name des Arbeitgebers – alle Arbeitsverhältnisse werden in der bestehenden Form weitergeführt“, betont Karl Loacker, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe.

Das im Jahr 1957 als Saarländische Rohprodukte Handelsgesellschaft Günter Sehn GmbH & Co. KG gegründete Unternehmen verfügt über 45 LKW und verarbeitet mit Shreddern, Schrottscheren und verschiedenen Pressen jährlich rund 310.000 Tonnen Stahlschrott, 28.000 Tonnen NE-Metalle sowie 14.000 Tonnen Wertstoffe.

Seit 2014 gehört das Unternehmen vollständig zur Loacker-Gruppe. Der österreichische Entsorger verfügt nach eigenen Angaben über 43 Betriebsstätten in sieben Ländern und beschäftigt über 1.100 Mitarbeiter.

