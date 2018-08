Lidl darf Tönsmeier kaufen

Die Lidl-Mutter Schwarz darf den Entsorger Tönsmeier übernehmen. Angesichts nur geringer Überschneidungen bei den Geschäftstätigkeiten gebe es keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken, teilte die zuständige EU-Kommission am Dienstag in Brüssel nach einer Prüfung der Transaktion im Rahmen des vereinfachten Fusionskontrollverfahren mit.



Die durch Lebensmittelläden wie Lidl und Kaufland bekannte Schwarz-Gruppe hatte im Juli den Kauf des fünftgrößten deutschen Entsorgers mit Sitz in Porta Westfalica angekündigt. Zum Kaufpreis waren keine Abgaben gemacht worden. Tönsmeier setzte 2017 mit über 3.000 Mitarbeitern in Deutschland und Polen rund 500 Mio € um. Den Plänen zufolge wird die Tönsmeier-Gruppe künftig zur GreenCycle GmbH gehören.



Die Tochter der Schwarz-Gruppe erbringt Entsorgungs- und Recyclingdienstleistungen. Seit wenigen Wochen bietet GreenCycle unter dem Namen Prezero zunächst bundesweit das Entsorgungsmanagement für Gewerbe- und Industriebetriebe an.