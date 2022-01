Li-Cycle plant Batterierecyclinganlage mit 10.000 Tonnen Kapazität in Norwegen

Das kanadische Unternehmen Li-Cycle will in Norwegen eine Recyclinganlage für jährlich rund 10.000 Tonnen Altbatterien und Produktionsschrott errichten. Entstehen wird die erste europäische Niederlassung von Li-Cycle in Zusammenarbeit mit dem Energiespeicherhersteller Eco Stor und dem norwegischen Unternehmen Morrow Batteries. Das gab der Batterierecycler diese Woche bekannt.

Die geplante Anlage wird damit dieselbe Kapazität wie die Anlagen von Stena Recycling in Schweden und dem deutsch-australischen Joint-Venture Primobius in Hilchenbach haben. Der genaue Standort in Norwegen soll noch gemeinsam festgelegt werden, erklärte Li-Cycle. Die Anlage soll bereits Anfang 2023 in Betrieb genommen werden.

Li-Cycle erhöht durch das neue Projekt seine globale Recyclingkapazität, inklusive aller bestehenden und in der Entwicklung befindlichen Anlagen, auf 40.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batterien pro Jahr. Bauen, liefern und testen soll die neue Anlage in Norwegen der US-amerikanische Technologiedienstleister Koch Engineered Solutions.

