Lage auf dem Markt für Altholz sehr uneinheitlich

Sehr uneinheitlich präsentiert sich der Markt für Altholz zu Beginn des neuen Jahres. Uneinheitlich einerseits zwischen den einzelnen Regionen in Deutschland, andererseits uneinheitlich innerhalb dieser Regionen, so der jüngste Marktbericht des EUWID.

Hierzu haben unterschiedliche, eher regionale Faktoren beigetragen, deren Effekte aber teils großräumiger ausstrahlen. So sind die Mengen etwa in Bayern aufgrund hoher Exporte knapp, im Osten Deutschlands manchen sich Versorgungsengpässe insbesondere in Berlin bemerkbar. Demgegenüber ist die Lage im Nordwesten der Republik stabil. Sorgen bereiten der Branche die knappen Transportkapazitäten.

