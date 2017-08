LAGA-Mitteilung 36: Entsorger gegen weitere Verschärfung

Die Entsorgerverbände warnen davor, die Regelungen der Entsorgungsfachbetriebeverordnung durch die LAGA-Mitteilung 36 „Entsorgungsfachbetriebe“ noch weiter zu verschärfen. Das geht aus einer gemeinsamen Stellungnahme der Verbände BDE, BDSV, ASA sowie der Interessengemeinschaft Deutsche Deponiebetreiber (InwesD) hevor. Die Anhörung der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall zum Entwurf dieser Vollzugshilfe läuft noch bis zum 18. August 2017.

„Vollzugshilfen sollen das vom Verordnungsgeber Gewollte in eine praxistaugliche Fassung übersetzen“, so die einhellige Meinung der Verbände, „nicht aber eigenmächtig Regelungen fortschreiben.“ So sehe die Vollzugshilfe unter anderem eine tagesscharfe Terminierung der Fristen für die jährliche Überprüfung vor und unnötige Anwesenheitsvorgaben am zertifizierten Standort für die verantwortliche Person.

Darüber hinaus erwarten die Verbände eine Reihe von Klarstellungen im Mitteilungstext: „Dadurch lassen sich Interpretationsspielräume beseitigen, die einem bundesweit einheitlichen Vollzug im Wege stehen“, sind sich die Verbände einig. Die geforderten Klarstellungen betreffen zum Beispiel die zertifizierten Tätigkeiten Lagern, Behandeln, Verwerten und Beseitigen sowie die vertraulichen Daten im Überwachungsbericht.

Die Entsorgungsfachbetriebeverordnung ist bereits seit dem 1. Juni 2017 in Kraft. In der Praxis stellen sich den Betrieben, Behörden und Sachverständigen zahlreiche Vollzugsfragen, die mit der LAGA-Mitteilung 36 geklärt werden sollen. BDE, BDSV, ASA und InwesD appellieren im Interesse aller Beteiligten daran, die Vollzugshilfe schnell und praxisorientiert fertigzustellen.

