Kunststoffrecycler Kruschitz an Steinbeis verkauft

Kunststoffrecycler in Europa stehen weiter hoch im Kurs. Nach EUWID vorliegenden Informationen ist vor wenigen Tagen der Kaufvertrag für die österreichische Kruschitz Plastics & Recycling GmbH unterschrieben worden. Käufer ist die Familie Steinbeis, die über ihre Steinbeis Holding GmbH das Unternehmen aus Völkermarkt erworben hat.

Kruschitz zählt zu den größten Kunststoffrecyclingbetrieben in Europa mit Standorten in Kühnsdorf und Völkermarkt in Österreich sowie Weißenhorn in Deutschland. Angaben zum Erwerb machten die Unternehmen nicht.

Nach unbestätigten Informationen soll auch der Handelskonzern Schwarz (Lidl/Kaufland) aus Neckarsulm über seine Entsorgungstochter Greencycle Interesse an dem 1956 gegründeten Recycler gezeigt haben. Krutschitz verfügt über mehrere Anlagen, die Altkunststoffe wie z.B. PET-Flaschen, HDPE, LDPE, PP und PVC aus Haushalten, Gewerbe und Industrie zu Flakes und Regranulaten verarbeiten. Die Gesamtkapazität beim Kunststoffrecycling liegt bei schätzungsweise 100.000 Tonnen im Jahr, davon rund 30.000 Tonnen PET.

Die Steinbeis Holding GmbH managt das unternehmerische Vermögen der Familie Steinbeis. Sie fungiert als Beteiligungsgesellschaft, die auch im Bereich Kreislaufwirtschaft seit einiger Zeit aktiv ist. So ist die Holding mit 50 Prozent an der AP-Concept GmbH & Co. KG in Glückstadt beteiligt. Das Unternehmen handelt und sortiert Altpapier, die andere Hälfte der Anteile befindet sich bei der KG Ludwig Melosch Vertriebs-GmbH & Co.

Des Weiteren zählt die EBS Concept GmbH zur Holding, das Gemeinschaftsunternehmen mit der Umweltdienste Bohn GmbH bereitet Siedlungs- und gewerbliche Abfälle zu Sekundärrohstoffen und Ersatzbrennstoffen auf. Zudem betreibt die hundertprozentige SH-Tochter Steinbeis Energie GmbH ein Ersatzbrennstoffkraftwerk in Glückstadt zur Versorgung der Papierfabrik Steinbeis Papier. Zur Gruppe gehört auch das Biomasse-Kraftwerk der B+S Energie GmbH in Papenburg, das mit Altholz betrieben wird. Die Steinbeis Holding und die Umweltdienste Bohn hatten das Kraftwerk aus einer Insolvenz im Jahr 2016 übernommen.