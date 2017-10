Kunststoffrecycler Hiller von Kruschitz übernommen

Der österreichische Kunststoffrecycler Kruschitz hat die im Sommer in Insolvenz geratene Hiller Kunststoffverarbeitungs GmbH in Weißenhorn bei Ulm übernommen.

Wie Kruschitz-Geschäftsführer Werner Kruschitz sagte, seien alle Maschinen gekauft und der Mietvertrag in Weißenhorn verlängert worden. Auch seien alle Mitarbeiter des Recyclers übernommen worden. „Wir haben schon seit längerem nach einem Standort in Süddeutschland gesucht“, erklärte der Chef der Kruschitz Plastics & Recycling GmbH in Völkermarkt zum Einstieg in Deutschland.

Das Unternehmen in Weißenhorn firmiert nun wie die Muttergesellschaft in Völkermarkt unter dem Namen Kruschitz Plastics & Recycling GmbH. Mit dem Erwerb der Aktivitäten will Kruschitz auch den Einkauf von Rohstoffen und den Verkauf von Rezyklaten der Gruppe auf Deutschland ausweiten.

In Weißenhorn werden mit drei Mühlen und zwei Extrudern jährlich ca. 12.000 Tonnen Regranulate erzeugt. Schwerpunkt ist die Aufbereitung von sortenreinen und sauberen Kunststoff-Produktionsrückständen. Unter anderem werden LDPE, HDPE, PP und PS regranuliert.

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.