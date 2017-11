Kreislaufsystem für Agrarfolien von Ascon

Die Bonner Ascon-Gruppe bietet jetzt zusammen mit der Firma Agro Folija d.o.o. ein Kreislaufsystem für gebrauchte Agrarfolien an. Ascon ist bereits seit längerem auf dem Gebiet der Rücknahme tätig. Agro Folija produziert Agrarfolien aus Industrie- und Post-consumer-Granulat. Die Firma sitzt im kroatischen Josipdol und ist bereits auch in Deutschland, Österreich und Italien aktiv.



Das System soll wie folgt funktionieren: Die gebrauchten Folien werden von Ascon bei den Kunden abgeholt und gehen dann in die Aufbereitung. Dort werden mit Hilfe eines Guillotine-Cutters die mit Sand befüllten Seitentaschen abgeschnitten, die restliche Folie wird geshreddert. Nach dem Shreddern wird die Folie gewaschen und zu Ballen gepresst, um sie dann dem Recycling zuzuführen. Die Ballen verarbeitet Agro Folija mit Restfeuchte unter Wärmezufuhr direkt zu einem Regranulat beziehungsweise einem Compound, das zur Produktion neuer Folie verwendet wird. Diese Agrarfolie aus 100 Prozent Sekundärrohstoffen wird dann von Ascon vermarktet und an die Landwirte ausgeliefert.

