Korn übernimmt Recycling Entsorgung Süd

Die Korn Recycling GmbH übernimmt mit Wirkung zum 1. April die Recycling Entsorgung Süd GmbH (RES). Die RES wurde im Jahr 2010 gegründet und hat ihren Sitz in Rangendingen im Zollernalbkreis. Das Entsorgungsunternehmen ist vor allem im Bauschuttbereich tätig, nimmt aber auch Altholz sowie eine Reihe von Wertstoffen entgegen.

Zum 31. März werde man den Betrieb einstellen, ab April gehört das Unternehmen dann zu Korn, teilte RES mit. Laut letzten verfügbaren Zahlen erzielte die RES im Jahr 2016 einen Jahresüberschuss von knapp 20.000 €. Ein Jahr zuvor lag der Gewinn fast doppelt so hoch.

Korn verfügt neben seinem Stammsitz in Albstadt (Zollernalbkreis) noch über zwei Niederlassungen in Engstingen im Landkreis Reutlingen sowie in Gammertingen im Landkreis Sigmaringen. Das vor allem in der Herstellung von Ersatzbrennstoffen tätige Unternehmen hat seinen Gewinn im Jahr 2016 von 150.000 € auf 400.000 € gesteigert. Das Unternehmen beschäftigte 2016 über 100 Mitarbeiter.

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.