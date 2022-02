Klärschlamm: Trend zur Verbrennung setzt sich fort

Bei der Klärschlammentsorgung hat sich der Trend zur thermischen Behandlung im Jahr 2020 weiter fortgesetzt. Nach den aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind im Berichtsjahr von 1,74 Mio Tonnen rund 1,33 Mio Tonnen thermisch behandelt worden. Das entspricht einem Anteil von fast 77 Prozent. Im Jahr zuvor sind in Deutschland bei einem vergleichbaren Aufkommen 1,29 Mio Tonnen verbrannt worden, was rund 74 Prozent des Aufkommens waren.

Sowohl die Monoverbrennung als auch die Mitverbrennung in Kohlekraft- und Zementwerken sowie in Müllverbrennungsanlagen konnte zulegen: Der Anteil der Monoverbrennung stieg von 28 auf 29 Prozent, was in absoluten Zahlen ausgedrückt einem Anstieg von 490.000 Tonnen auf 508.000 Tonnen entspricht.

NRW macht bei der Monoverbrennung einen Sprung nach vorn

Nach den Stadtstaaten Berlin und Hamburg, die ihren Klärschlamm vollständig per Monoverbrennung entsorgen, hat im Berichtsjahr insbesondere Nordrhein-Westfalen einen deutlichen Sprung Richtung Monoverbrennung hingelegt. So entsorgten die nordrhein-westfälischen Kläranlagenbetreiber im Jahr 2019 mit 142.000 Tonnen Klärschlamm etwa 40 Prozent des Aufkommens in Monoverbrennungsanlagen. 2020 waren es mit fast 154.000 Tonnen rund 12.000 Tonnen mehr. Der Anteil der Monoverbrennung im westdeutschen Bundesland stieg entsprechend auf 43 Prozent.

Allerdings hat NRW nach wie vor einen sehr hohen Mitverbrennungsanteil von 46 Prozent. 167.000 Tonnen Klärschlamm landeten demnach 2020 in Nordrhein-Westfalen in Kraft- oder Zementwerken beziehungsweise Müllverbrennungsanlagen – etwas weniger als 2019, als in NRW mit 168.000 Tonnen Klärschlamm 47 Prozent des Aufkommens mitverbrannt worden ist.

