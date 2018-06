Keine Nachfolge: Mülder verkauft an Remondis

Auch im nördlichen Münsterland baut der Entsorger Remondis seine Position aus. Rückwirkend zum 1. Januar 2018 hat der Konzern aus Lünen den Entsorgungsfachbetrieb Martin Mülder GmbH mit Sitz in Emsdetten übernommen. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Der familiengeführte Entsorger war 1969 durch Martin Mülder sen. gegründet worden. 1981 hatte Martin Mülder jun. die Geschäftsleitung übernommen.

Mülder, der Ende Mai seinen 65. Geburtstag feierte, hatte mangels Nachfolger nach einem Käufer gesucht. Remondis zufolge werden alle 30 Mitarbeiter übernommen, auch der Unternehmensname bleibt erhalten. Der operative Geschäftsübergang solle noch im Laufe des Juni erfolgen.

Remondis will bei Mülder in zusätzliche Mitarbeiter, weitere Fahrzeuge und eine Umgestaltung des Geländes investieren. Kurzfristig will Remondis in Emsdetten für 500.000 € ein neues Verwaltungsgebäude mit Sozialräumen bauen.

