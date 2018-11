Kartellamt soll Kauf von DSD durch Remondis prüfen

Das Bundeskartellamt soll die Übernahme des Grünen Punktes durch Remondis prüfen. Wie erwartet haben die DSD Duales System Holding GmbH & Co. KG und die Rethmann-Tochter bei der EU-Wettbewerbskommission einen Antrag auf Rückverweisung gestellt.

Über den Antrag, der am Montag vorige Woche versendet wurde, muss letztlich Brüssel bis kurz vor Weihnachten entscheiden. Stimmt die EU-Kommission zu, ist die deutsche Behörde am Zug. Erwartet wird dann eine mehrmonatige vertiefte Prüfung durch die Kartellwächter in Bonn.



Remondis und die DSD-Gesellschafter hatten im September den Kaufvertrag unterzeichnet. Remondis will rückwirkend zum 1. Januar 2018 Deutschlands größten Betreiber eines Dualen Systems vollständig übernehmen für einen Kaufpreis von knapp unter 150 Mio €. DSD gehört bislang den Investoren Bluebay (55 Prozent) und HIG Capital (25 Prozent) sowie zu rund 20 Prozent dem bisherigen Management um Michael Wiener (EUWID 40/2018).



Für Remondis wäre die Übernahme eine optimale Ergänzung. Zum einen hätte Deutschlands führender Entsorger Zugriff auf Verpackungsabfälle, zum anderem sieht er Chancen beim Absatz von Recyclingkunststoffen.