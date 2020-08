Karl Meyer verkauft CFK-Recycling an Mitsubishi Chemical

Die Karl Meyer AG hat ihre in den Tochterunternehmen Carbo-NXT und CFK Valley Stade Recycling gebündelten Aktivitäten zum CFK-Recycling an die Mitsubishi Chemical Advanced Materials GmbH veräußert. Damit trennt sich der norddeutsche Entsorger nach zehn Jahren von dem Geschäftsfeld. Der Standort der CFK-Recyclinganlage auf dem Karl Meyer-Betriebsgelände in Wischhafen bleibe aber erhalten, teilte das Unternehmen weiter mit. Außerdem würden alle Mitarbeiter der beiden Tochterunternehmen vom neuen Eigentümer übernommen.

„Wir haben in den letzten Jahren erkennen müssen, dass wir allein dieses Projekt nicht zielführend weiterführen können“, begründete Vorstand Axel Meyer den Verkauf. Aufgrund der sich verändernden Marktanforderungen und steigender CFK-Abfallmengen seien umfangreiche Investitionen erforderlich gewesen. Außerdem sei das Unternehmen bei der Forschung und Produktentwicklung für Industrie-Anwendungen an seine Grenzen gestoßen, da diese Themen über das Kerngeschäft von Karl Meyer hinausgingen.

Laut der Mitsubishi Chemical Advanced Materials AG in Zürich wurde der Erwerb mit Wirkung zum 30. Juli vollzogen. Angaben zum Kaufpreis wurden jedoch nicht gemacht. Das Unternehmen gehört zur japanischen Mitsubishi Chemical Holdings Corporation und beschäftigt weltweit über 2.800 Mitarbeiter in 20 Ländern.

Für Mitsubishi Chemical sind die Übernahmen Teil des eigenen Ansatzes zu mehr Kreislaufwirtschaft. Mit ihrem eigenen Netzwerk zur Sammlung von Abfällen aus Kohlenstofffasern habe sich die CFK Valley Stade Recycling einen guten Ruf als führender Lösungsanbieter für Kunden in mobilitätsnahen Branchen erworben. Ein weiterer Wettbewerbsvorteil des Unternehmens sei die Technologie zur Umwandlung von Kohlenstofffaserabfällen in verschiedene weiter nutzbare Formen von Kohlenstofffasern. Die Carbo-NXT verkaufe diese vom Schwesterunternehmen recycelten Produkte zurück auf den Markt, wodurch sich der Kreislauf schließt, erklärt Mitsubishi Chemical weiter.

Mitsubishi Chemical will Marktposition bei Kohlestofffasern ausbauen

„Diese Übernahme ermöglicht es uns, unsere Position auf dem Markt für Kohlenstofffasern vollständig auszubauen, indem wir eine nachhaltige Lösung für ein Hauptproblem in den heutigen Produktionsumgebungen – Produktionsabfälle und Altteile – anbieten“, erklärte der für Strategie und Technik zuständige Vorstand des Konzerns, Ron Denoo.

„Kunden, Mitarbeiter und Stakeholder werden von der globalen Reichweite und Erfahrung von Mitsubishi Chemical Advanced Materials profitieren. CFK Valley und Carbo-NXT werden sich weiterhin darauf konzentrieren, innovative Kohlefaserverbundlösungen für die globalen Mobilitätsmärkte und darüber hinaus anzubieten“, kündigte der Geschäftsführer der beiden übernommenen Unternehmen, Tim Rademacker, an.