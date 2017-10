Indien erhält seinen ersten Altautoshredder

Die Inbetriebnahme des ersten Altautoshredders Indiens wird für November 2018 erwartet. Die Aufträge für die Anlagentechnik wurden noch nicht vergeben, aber die technische Ausrüstung der ersten Verwertungszentren für Altautos, die den Shredder beliefern sollen, ist geordert. Dies berichtete B. B. Singh, der Chairman und Geschäftsführer des staatlichen Handelsunternehmens MSTC Limited, Mitte Oktober in Neu Delhi im Gespräch mit EUWID.

Auch die Entscheidung über den endgültigen Standort für den ersten Shredder, der eine Kapazität von 40 Tonnen pro Stunde haben soll, ist noch nicht gefallen. Man habe fünf mögliche Orte identifiziert, berichtete Singh während eines Workshops im Rahmen der Herbsttagung des internationalen Recyclingverbands BIR (Bureau of International Recycling) in der indischen Hauptstadt. Landesweit wären nach seiner Aussage über 100 Shredderanlagen mit einer Kapazität von jeweils 100.000 Tonnen pro Jahr nötig.

Die gegenwärtige Lage in Indien in Bezug auf das Recycling von Metallen bewertete Singh in seiner Präsentation als „bedrückend“. Die Industrie sei wenig organisiert, die Recyclingquote für Stahlschrott betrage lediglich 20 bis 25 Prozent. Die Quote für Kupfer liegt nach seinen Angaben bei 45 Prozent und für Aluminium bei 50 Prozent, aber bei niedrigen absoluten Mengen. Auch das Recycling von E-Schrott sei unterentwickelt. Als entsprechend groß bewertet Singh das Entwicklungspotenzial für den Sektor.

