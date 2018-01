Indaver kauft Abfalllogistiker Dörsam + Nickel

Der Sondermüllentsorger Indaver mit Sitz in Biebesheim hat mit Wirkung zum 1. Januar den Logistikdienstleister Dörsam + Nickel Transport GmbH aus Mainz übernommen. Das teilte Indaver mit.

Das rheinland-pfälzische Unternehmen ist auf den Transport von gefährlichen Abfällen spezialisiert und betreibt sein Geschäft mit 20 Lkw und 25 Mitarbeitern vom Standort in Gimbsheim in der Nähe von Worms aus. Der Markenname Dörsam + Nickel soll den Angaben zufolge erhalten bleiben.

Die Akquisition runde das Kerngeschäft der Indaver Deutschland GmbH ab, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Indaver betreibt unter anderem in Biebesheim und Hamburg Sonderabfallverbrennungsanlangen mit einer Kapazität von 250.000 Tonnen. Neben den bereits zur Indaver Deutschland Gruppe gehörenden Logistikern Gareg Umwelt-Logistik GmbH in Hamburg und Panse Wetzlar Entsorgung GmbH in Wetzlar sei Dörsam + Nickel ein weiterer Baustein, um den Indaver-Kunden eine Komplettentsorgungsleistung aus einer Hand anbieten zu können.

Kontinuität soll für alle bestehenden Kunden von Dörsam + Nickel gewährleistet sein, versichert Indaver. Denn die bisherigen Eigentümer werden nun als Geschäftsführer eingesetzt und damit weiterhin verantwortlich sein.

