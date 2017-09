Indaver-Chef De Bruycker ist neuer Cewep-Präsident

Der europäische Müllverbrenner-Verband Cewep (Confederation of European Waste-to-Energy Plants) hat einen neuen Präsidenten. Die Mitgliederversammlung wählte auf ihrer gestrigen Sitzung Indaver-Konzernchef Paul De Bruycker zum neuen Vorsitzenden. De Bruycker wird Nachfolger von Cewep-Gründer Ferdinand Kleppmann, der nach mehr als 15 Jahren an der Verbandsspitze in den Ruhestand geht.

Weiterhin wählte die Cewep-Mitgliederversammlung fünf (bisher drei) Stellvertreter des Präsidenten (so genannte Deputy Presidents), unter ihnen auch Carsten Spohn von der Interessengemeinschaft der Thermischen Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland (ITAD).

Aus Sicht des neuen Cewep-Präsidenten De Bruycker steht die Abfallverbrennung vor einer strahlenden Zukunft: „Mehr denn je wird die Energiegewinnung aus Abfall eine wesentliche Rolle bei der Realisierung eines nachhaltigen integrierten Abfallwirtschaftsansatzes spielen." Abfallverbrennung sei nicht nur eine Entsorgungslösung für nicht-recycelbare Abfälle und gewinne aus ihnen Energie und werthaltige Produkte, sondern spiele auch eine wesentliche Rolle für die Realisierung einer Kreislaufwirtschaft.

