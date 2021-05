Illegale Abfallexporte nach Polen aufgedeckt

Ein deutsches Unternehmen soll illegal Abfälle nach Polen verbracht haben. Das berichtet die polnische Umweltschutzbehörde, welche den Fall gemeinsam mit der neu geschaffenen Task Force zur Bekämpfung der Umweltkriminalität aufgedeckt hat. Konkret soll es um 20.000 Kubikmeter Abfall gehen, die nach Rzepin und Boczów verbracht werden sollten – zwei Ortschaften unweit der deutsch-polnischen Grenze in der Nähe von Frankfurt an der Oder.

Dank der Zusammenarbeit mit der zuständigen Polizeidirektion sowie dem Zoll- und Finanzamt in Gorzów Wielkopolski seien verschiedene Beteiligte identifiziert worden, die an illegalen Abfalltransporten beteiligt sein sollen, berichtet die Behörde. Am 20. April hätten Zollbeamte vier Abfalltransporte aus Deutschland nach Polen gestoppt. In den Transportpapieren sei vermischter Boden, der Steine, Schutt und andere Verunreinigungen enthalten haben soll, verzeichnet gewesen. Ziel dieser Lieferungen soll Rzepin gewesen sein.

