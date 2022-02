Höhere Sammelziele für Batterien im Umweltausschuss des EU-Parlaments gefordert

Der Umweltausschuss im EU-Parlament fordert strengere Sammelziele für Altbatterien in der neuen Batterieverordnung. In der gestrigen Abstimmung sprach sich die Mehrheit der Ausschussmitglieder bei Gerätebatterien für eine Mindestsammelquote von 70 Prozent ab 2025 bzw. 80 Prozent ab 2030 aus. Die EU-Kommission hatte ursprünglich in ihrem Entwurf für die neue Verordnung eine Anhebung auf 65 Prozent ab 2025 und 70 Prozent ab 2030 gefordert.

Außerdem stimmte der Ausschuss für die Einführung einer neuen Kategorie für Batterien aus sogenannten „leichten Verkehrsmitteln“, also zum Beispiel aus Elektrofahrrädern oder E-Scootern. Hier sollen ab 2025 mindestens 75 Prozent der Batterien gesammelt werden. Ab 2030 soll die Sammelquote dann auf 85 Prozent angehoben werden.

Kritik wegen Batteriepfand

Anders als der Binnenmarktausschuss sprach sich der Umweltausschuss zur Steigerung der Sammelmengen nicht für die Einführung eines Pfandsystems aus. Der Ausschuss fordert die EU-Kommission jedoch auf, bis spätestens Ende 2025 einen Bericht über mögliche Vorteile eines Pfandsystems für Batterien vorzulegen.

Dass der Umweltausschuss auf die ausdrückliche Forderung nach einem Batteriepfand verzichtete, sorgte für Kritik beim Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft. „Wenn das Hauptziel einer solchen Verordnung die Verbesserung von Sammel- und Recyclingquoten ist, dann darf man nicht auf die geeigneten Instrumente verzichten. Ein Batteriepfand wäre die ideale Voraussetzung, dass die Rückgabe und Sammlung von Batterien umweltgerecht erfolgen würde“, erklärte BDE-Präsident Peter Kurth in einer ersten Reaktion.

Höhere Mindestquoten für Rückgewinnung von Lithium

Der Ausschuss fordert in der neuen Batterieverordnung außerdem deutlich höhere Verwertungsquoten für Lithium. So soll die materialspezifische Mindestrecyclingquote 2026 bei 70 Prozent liegen. Ab 2030 sollen dann sogar mindestens 90 Prozent des in Batterien und Akkus enthalten Lithiums zurückgewonnen werden. Die Pläne der EU-Kommission sehen stattdessen materialspezifische Verwertungsquoten für Lithium von 35 Prozent ab 2026 und 70 Prozent ab 2030 vor.

Der europäische Dachverband der Entsorgungswirtschaft FEAD kritisierte die vom Umweltausschuss angehobenen Recyclingziele für Lithium. „Die Materialrückgewinnung muss realistisch angesetzt und schrittweise erhöht werden. Die heute für Lithium angenommenen Werte geben in unserer Branche Anlass zur Sorge, da die erforderlichen Technologien nicht vor 2025 auf dem Markt sein werden. Eine Verwertungsquote von 90 Prozent im Jahr 2030 wird problematisch sein“, erklärte Kurth, der gegenwärtig auch der FEAD vorsteht.

Batterien sollen leicht aus Geräten entnommen werden können

Die EU-Abgeordneten sprachen sich darüber hinaus dafür aus, dass Batterien aus Geräten wie zum Beispiel Smartphones bis spätestens 2024 leicht und sicher von Verbrauchern oder unabhängigen Reparaturbetrieben ausgebaut werden können. Im Vorfeld der Abstimmung hatten sich bvse und VDM klar für eine einfache Entnehmbarkeit von Batterien ausgesprochen. Ein fester Einbau von Batterien dürfe künftig nur noch die absolute Ausnahme sein, forderten die beiden Verbände.

„Zum ersten Mal in der europäischen Gesetzgebung legt die Batterieverordnung ein ganzheitliches Regelwerk für den gesamten Produktlebenszyklus fest, von der Entwurfsphase bis zum Ende des Lebenszyklus. Dies schafft einen neuen Ansatz zur Förderung der Kreislauffähigkeit von Batterien und führt neue Nachhaltigkeitsstandards ein, die zum Maßstab für den gesamten globalen Batteriemarkt werden sollten“, erklärte die zuständige Berichterstatterin im Umweltausschuss, die italienische Abgeordnete der Sozialdemokraten Simona Bonafè, im Anschluss an die Abstimmung gestern.

Im nächsten Schritt des Gesetzgebungsverfahrens für die neue EU-Batterieverordnung ist die Abstimmung im Plenum des EU-Parlaments für März geplant. Danach steht die Abstimmung zwischen Kommission, Parlament und dem Rat der Mitgliedstaaten an.

Den kompletten Bericht zu den Forderungen des Umweltausschusses im EU-Parlament zur Batterieverordnung sowie den Reaktionen der Verbände lesen Sie nächste Woche in EUWID Recycling und Entsorgung 07/2022. Für Kunden unseres Premium-Angebots steht die Ausgabe bereits als E-Paper zur Verfügung: