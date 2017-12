„Herausfordernde Verhandlungen“ im nächsten Trilog über Kreislaufwirtschaftspaket

Vertreter der Mitgliedstaaten haben heute in Brüssel nach „gründlicher Diskussion“ ihre Position für den nächsten Trilog über das Abfallpaket abgesteckt. Clyde Kull, der stellvertretende Ständige Vertreter des aktuellen Ratsvorsitzenden Estlands, erwartet in einer Twitter-Nachricht „herausfordernde Verhandlungen“. Ob die Dreiergespräche von Vertretern des Rats, des EU-Parlaments und der Europäischen Kommission am kommenden Sonntag den erhofften Durchbruch bringen, bleibt abzuwarten.

Im Vorfeld des heutigen Brüsseler Treffens hatte die Umweltschutzorganisation EEB (European Environmental Bureau) die Bundesrepublik Deutschland als Bremser kritisiert. Eine Gruppe von Mitgliedstaaten unter Führung Deutschlands, die über eine Sperrminorität verfüge, wolle die Mindestquote für das Recycling von Haushaltsabfällen, die ab 2030 gelten soll, auf 60 Prozent absenken.

Falls Deutschland die Vorschläge des EU-Parlaments (70 Prozent) und der Kommission (65 Prozent) blockiere, werde dies „ganz Europa bremsen im Rennen zur Kreislaufwirtschaft“. Dies werde ernste Folgen haben für Bereiche wie die Umweltverschmutzung durch Kunststoffe, die Ressourceneffizienz und die Abfallwirtschaft, so das EEB, eine Dachorganisation europäischer Umweltschutzverbände.

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.