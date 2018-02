HeidelbergCement übernimmt australischen Baustoffrecycler

Der Baustoffhersteller HeidelbergCement erwirbt über seine australische Tochtergesellschaft Hanson Holdings Australia Ltd. die Alex Fraser Group. Verkäufer ist Swire Investments (Australia) Ltd. Alex Fraser zählt zu Australiens führenden Produzenten von recycelten Baustoffen und Asphalt. Der Kaufpreis beläuft sich auf rund 135 Mio €.

„Der Kauf ist ein wichtiger Entwicklungsschritt für Hanson Australia und stärkt die Marktpositionen in den Ballungsräumen von Melbourne und Brisbane“, so der Vorstandsvorsitzende des Heidelberger Konzerns, Bernd Scheifele. „Darüber hinaus gewinnt Hanson Australia Know-how in der Produktion von Asphalt und recycelten Baustoffen, die das bestehende Geschäft gut ergänzen und sich für den Einstieg in weitere Märkte nutzen lassen. Der Kauf steht im Einklang mit unserer Strategie wertschöpfender Akquisitionen und wir erwarten deutliche Synergieeffekte.“

Wie HeidelbergCement erläutert, wurde Alex Fraser 1879 gegründet und hat sich seither zum führenden Baustoffrecycling-Unternehmen in Australien entwickelt. Das Unternehmen betreibt drei Produktionsstätten in Melbourne und zwei in Brisbane. Alex Fraser produziert außerdem Asphalt in zwei Werken in Melbourne. Für das Jahr 2018 erwarte das Unternehmen, ein EBITDA von 20 Mio € (inkl. Synergien von rund 3 Mio €) zu erwirtschaften. Alex Fraser werde seinen Markennamen beibehalten und weiterhin als eigenständiges Geschäft tätig sein.

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.