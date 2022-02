H2-Industries will in Ägypten Wasserstoff aus Abfällen gewinnen

H2-Industries will in Ägypten jährlich vier Mio Tonnen organische Reststoffe und Plastikmüll, der an der Mittelmeer-Einfahrt des Suezkanals gesammelt werden soll, in 300.000 Tonnen Wasserstoff umwandeln. Nach eigenen Angaben hat der globale Energiespeicherkonzern mit Hauptsitz in New York bereits die vorläufige Genehmigung von den zuständigen Behörden der Wirtschaftszone des Suezkanals erhalten. Die Wasserstofffabrik soll im östlichen Teil der Stadt Port-Said entstehen.

Die Herstellung von nachhaltigem Wasserstoff hat sich in der Vergangenheit zumeist als unwirtschaftlich erwiesen. H2-Industries hat jedoch eigenen Angaben zufolge ein Verfahren entwickelt, mit dem der Wasserstoff aus Abfällen wettbewerbsfähig zu grauem Wasserstoff hergestellt werden kann.

Als Einsatzstoffe sind organische Abfälle, einschließlich Kunststoff- und Landwirtschaftsabfälle, und sogar Klärschlamm möglich. Das während der Umwandlung anfallende Kohlendioxid will H2-Industries eigenen Angaben zufolge abscheiden und vermarkten. Die Abwärme aus dem Prozess soll zur Stromerzeugung dienen.

Der mit diesem Verfahren gewonnene Wasserstoff kann in der Trägerflüssigkeit Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC) gespeichert, ähnlich wie Diesel transportiert und bei Bedarf wieder freigesetzt werden. Eine Nutzung des freigesetzten Wasserstoffs sei in der Stahl-, Zement- oder Glassindustrie zur Dekarbonisierung möglich. Alternativ könne der Wasserstoff von H2-Industries kostengünstig zu nachhaltigem Flugtreibstoff (SAF) oder synthetischem Diesel (eDiesel) umgewandelt oder nach einem Umbau in alten Kohlekraftwerken zur Energieerzeugung eingesetzt werden.