Gutachten: Sonderabgabe für Hersteller von Einwegkunststoffen rechtlich möglich

Die Hersteller von Einwegkunststoffen werden sich darauf einstellen müssen, für das Littering der von ihnen in Verkehr gebrachten Produkte zur Kasse gebeten zu werden. Die Erhebung einer zweckgebundenen Sonderabgabe mit Finanzierungsfunktion für Hersteller von Einwegkunststoffen ist rechtlich möglich, heißt es in einem EUWID vorliegenden Gutachten zur Umsetzung der erweiterten Herstellerverantwortung in der europäischen Einwegkunststoff-Richtlinie (SUPD) im Auftrag des Bundesumweltministeriums (BMU). Die Gutachter der Kanzlei Dolde Mayen & Partner kommen darin zu dem Schluss, dass die Voraussetzungen für die Erhebung einer Sonderabgabe vorliegen.

Hersteller und Inverkehrbringer hatten sich bis zuletzt gegen eine Übernahme der durch das Littering entstehenden Kosten im Bereich der Straßenreinigung gewehrt. Im vergangenen Februar hatte die Arbeitsgemeinschaft Verpackung und Umwelt (AGVU) ein entsprechendes Gutachten der Rechtsanwälte Olaf Konzak und Robert Reimer veröffentlicht, nach dem die Inverkehrbringer nicht allein verantwortlich für die Kosten des Litterings sind (EUWID 8/2021). Im AGVU-Gutachten äußerten die Juristen erhebliche Zweifel dass die Inverkehrbringer tatsächlich die „Verursacher“ des Litterings sind. Immerhin handelt der Verbraucher illegal, wenn er Abfälle „wild“ entsorgt, statt die dafür bereitgestellten öffentlichen Abfallbehälter zu nutzen.

Vermüllung als Folge eines Geschäftsmodells

Dem Gutachten des BMU zufolge spielt die illegale Abfallentsorgung aber keine Rolle für die erweiterte Herstellerverantwortung und dem zugrundeliegenden Verursacherprinzip. Die besondere Finanzierungsverantwortung der Hersteller im Sinne der Einwegkunststoffrichtlinie werde nicht dadurch infrage gestellt, dass die Kosten der Reinigungsaktionen auch durch illegale Abfallentsorgung der Verbraucher verursacht werden. Der Zurechnungszusammenhang werde dadurch nicht unterbrochen, schreiben die Gutachter.

Das ist insbesondere eine Folge des Geschäftsmodells der Hersteller und Inverkehrbringer von Einwegkunststoff-Produkten. So bestehe ihr Geschäftsmodell daraus, Einwegkunststoffartikeln mit kurzer Lebensdauer zu vertreiben, für die es keine leicht verfügbaren, geeigneten und nachhaltigeren Alternativen gebe und die einen wesentlichen Beitrag zur Vermüllung, insbesondere zur Meeresvermüllung leisten.

