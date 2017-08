Graf recycelt künftig dunkle und schwarze Kunststoffe

Der Kunststoffverarbeiter Graf Polymers GmbH aus Herbolzheim setzt künftig schwer recycelbare Kunststoffabfälle in der Produktion ein. Der Grundstein für eine neuartige Recyclinganlage wurde diese Woche gelegt. Mit dem Vorhaben können 45.000 Tonnen Neuware ersetzt und dadurch mindestens 90.000 Tonnen CO 2 -Emissionen vermieden werden, teilte das Bundesumweltministerium mit.



Die innovative Anlage zur Trennung von Kunststoffen werde mit rund acht Mio € aus dem Umweltinnovationsprogramm des Bundesumweltministeriums gefördert, erklärte die parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter bei der Grundsteinlegung. Laut Unternehmen werden insgesamt über 30 Mio € in den Standort investiert. Ab Sommer 2018 soll das Kompetenzzentrum mit zunächst 40 Arbeitsplätzen den Betrieb aufnehmen.



Das Unternehmen könne künftig schwer recycelbare Massenkunststoffe wie Polyethylen (PE) sortenrein trennen und verarbeiten. Das Ergebnis sei ein Kunststoffgranulat, das annähernd das Qualitätsniveau von Primärkunststoffen erreicht. Bisher werden schwer recycelbare Abfälle von Massenkunststoffen aus PE und PP überwiegend energetisch verwertet. Die neue Anlage soll insbesondere dunkel bis schwarz eingefärbte Kunststoffabfälle erkennen und deren sortenreine Trennung ermöglichen. Graf kombiniert den Angaben zufolge dafür erstmalig mehrere Prozessschritte von der Sortierung über das Recycling bis hin zur Qualitätskontrolle.

