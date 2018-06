Gemischte Bilanz für geplante MVA in Wiesbaden

Die Bilanz für die vom Entsorger Knettenbrech + Gurdulic in Wiesbaden geplante Müllverbrennungsanlage (MVA) fällt gemischt aus. Abfallwirtschaftlich seien in der Rhein-Main-Region durch die offiziell Ersatzbrennstoff-Kraftwerk genannten Anlage keine negativen Auswirkungen zu erwarten, ist der Studie „Ökologische Implikationen von thermischen Abfallbehandlungsanlagen. Aspekte der geplanten MVA in Wiesbaden“ des Öko-Institituts zu entnehmen, die das Umweltdezernat der Stadt Wiesbaden veröffentlicht hat. Bei der Ökobilanz hat es die Gurdulic-Anlage allerdings insbesondere im Vergleich mit dem Müllheizkraftwerk in Frankfurt schwer.

Insgesamt soll die von Knettenbrech + Gurdulic geplante Anlage einen Durchsatz von 190.000 Tonnen Abfall aufweisen. 70.000 Tonnen Verbrennungskapazität sind für den Wiesbadener Restmüll reserviert. Die restlichen 120.000 Tonnen stehen für zu Ersatzbrennstoffen aufbereitete Gewerbeabfälle zur Verfügung. Knettenbrech + Gurdulic produziert der Studie zufolge fast 200.000 Tonnen EBS pro Jahr auf seinem Betriebsgelände und beliefert damit externe Anlagen.

Das Öko-Institut schließt daraus, dass "die geplante Anlagengröße eine ausreichende Lücke zwischen den Gesamtmengen aus der Aufbereitung und der Verbrennungskapazität lässt, um die geplanten und nach den Vorgaben der Gewerbeabfallverordnung notwendigen Optimierungen bei der Sortierung von Gewerbeabfällen zu ermöglichen."

Fällt das Ergebnis für die geplante Anlage in Wiesbaden hinsichtlich der regionalen Abfallbewirtschaftung noch einigermaßen positiv aus, tut sich die MVA in Wiesbaden in einer ökobilanziellen Betrachtung insbesondere im Vergleich mit dem MHKW Frankfurt schwer. Die Autoren haben die ökobilanziellen Auswirkungen einer Behandlung des Wiesbadener Restmülls in den verschiedenen Anlagen in der Region miteinander verglichen. Demzufolge müsse die geplante Anlage in Wiesbaden eine nahezu optimale Auskopplung von Fernwärme realisieren, um in der Ökobilanz mit dem MHKW in Frankfurt gleichzuziehen.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in Ausgabe 26/2018 von EUWID Recycling und Entsorgung.

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.