EU fördert neuartige Anlage zum Altölrecycling in Spanien

Eine Technologie zur Wiederverwendung von Industrieöl soll mit Fördermitteln der EU den internationalen Durchbruch schaffen. Brüssel hat für den Bau einer entsprechenden Anlage im spanischen Tudela 1,67 Mio € bewilligt, wie der schwedische Konzern SKF am Dienstag mitteilte. Jährlich sollen in der neuen Anlage ab dem zweiten Quartal 2022 rund 2,5 Mio Liter Altöl behandelt werden. Erprobt wurde das Recond-Oil-Verfahren zuvor in einer Pilotanlage am SKF-Standort Schweinfurt in Unterfranken, unter anderem in Kooperation mit Siemens.

Die Technologie von SKF Recondoil erlaubt die Aufbereitung von Teersand, Ölschlamm aus Schiffen und verschiedenen industriellen Altölen, die eine Vielzahl von Schadstoffen enthalten. Bei dem Recond-Oil-Verfahren von SKF werden diese Schadstoffe mit der Double Separation Technology (DST) zunächst chemisch vom Schmierstoff separiert und anschließend herausgefiltert. Nach Angaben des Unternehmens kann das Öl durch die Aufbereitung in der gleichen Anwendung mehrfach genutzt werden. „Unser Service ist ein technologischer Durchbruch, der auf die Umsetzung der patentierten Technologie in großem Maßstab abzielt“, erklärt Carl Philip Fredborg von SKF.

Verschiedene Lösungen zur Beseitigung von Verunreinigungen aus Industrieöl gibt es nach Angaben von SKF zwar schon länger. Aber die Abscheidung von Partikeln mit einer Größe von weniger als einem Mikrometer oder mit derselben Dichte wie das Öl selbst seien bisher nahezu unmöglich gewesen. Mit der Zeit sammelten sich diese Partikel an und wirkten als Katalysatoren für Oxidation, wodurch sich Qualität und Funktion des Öls verschlechterten. Zudem bestände bei herkömmlichen Technologien das Risiko, dass dem Öl wesentliche Zusätze entzogen werden und es irgendwann einen Punkt erreicht, an dem es nicht mehr verwendet werden kann.

Schmierstoffverbrauch in der Industrie deutlich reduzieren

Die neue Technologie soll es möglich machen, den Schmierstoffverbrauch in der Industrie stark zu reduzieren. Da die Schmierstoffverunreinigung einer der Hauptgründe für vorzeitige Anlagenausfälle ist, sei richtiges Schmierungsmanagement für die Rentabilität unerlässlich. Nach Angaben von SKF sind 40 Prozent der Instandhaltungskosten schmierungsbedingt. Und da in praktisch allen Industriemaschinen Öl als Schmierstoff eingesetzt wird, sind Anlagenbetreiber stark von volatilen Rohölpreisen abhängig. Schmierungsmanagement sei jedoch nicht allein wegen der Ölpreise teuer. Die mit Ölwechsel und -entsorgung verbundenen Ausfallzeiten seien ebenfalls kostspielig.