Etwas mehr Lizenzmengen im dualen System

Auch in diesem Jahr steigen bei den dualen Systemen die Lizenzmengen. Nach den Zahlen, die von den Systembetreibern für das vierte Quartal 2020 an die Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) gemeldet wurden, dürfte die Menge an Leichtverpackungen im Gesamtjahr um knapp zwei Prozent auf etwa 1,847 Mio Tonnen im Vergleich zu 2019 steigen.

Die bei dualen Systemen unter Vertrag gemeldeten Tonnagen an Glas- und Papierverpackungen legen im Jahresvergleich um mehr als vier bzw. rund sechs Prozent hingegen etwas stärker zu. Mehrere Systembetreiber gehen davon aus, dass die Coronapandemie zu einem höheren Verpackungsverbrauch und damit auch zu einem Anstieg der lizenzierten Verpackungsmengen geführt hat.

