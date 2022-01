Klimaschutz: Eswet fordert gleiche Rahmenbedingungen für alle in der europäischen Abfallwirtschaft

"Everyone in or everyone out": Der Verband der Anlagenbauer Eswet fordert beim Klimaschutz gleiche Rahmenbedingungen für alle in der europäischen Entsorgungswirtschaft. Im Falle einer Ausweitung des europäischen Emissionshandels sollten demnach nicht nur die Müllverbrennungsanlagen in das Handelssystem für Emissionsberechtigungen einbezogen werden, sondern auch die europäischen Deponiebetreiber, heißt es in einem Positionspapier des Verbandes.

Aus Sicht Eswets ist die thermische Abfallverwertung kein Hemmschuh für die stoffliche Verwertung, sondern hat im Bereich der Hygienisierung des öffentlichen Raums eine ganz eigene Bedeutung für den Umweltschutz. Eine zusätzliche Belastung durch eine "Klimaabgabe" – sei es in Form einer festen CO 2 -Abgabe oder eines verpflichtenden Zertifikatehandels im Rahmen des EU-ETS – könnte daher die Abfalldeponierung begünstigen, die in vielen EU-Mitgliedern in Süd- und Osteuropa nach wie vor die vorherrschende Methode zur Behandlung von Siedlungsabfällen darstellt.

Damit könnte man dem Klimaschutz einen Bärendienst erweisen, denn die bei der Abfalldeponierung entstehenden Methangase haben nach Angaben von Eswet im Zeitraum von 20 Jahren ein Treibhausgaspotenzial, das 84-mal so stark ist wie CO 2 .

Methanemissionen aus Deponien werden bislang gar nicht reguliert oder bepreist

Statt der Müllverbrennungsanlagen sollten primär die europäischen Deponiebetreiber in den Emissionshandel einbezogen werden, die 2019 mit etwa 54 Mio Tonnen etwa ein Viertel des europäischen Siedlungsabfallaufkommens unbehandelt abgelagert haben. Methanemissionen würden derzeit weder über die Industrieemissions-Richtlinie geregelt noch im Rahmen des europäischen Emissionshandelssystems bepreist, heißt es in dem Positionspapier von Eswet.

Aus Sicht des Verbandes sollten Methanemissionen im Rahmen eines Rechtsinstruments die gleiche rechtliche Behandlung erfahren wie Treibhausgasemissionen aus anderen Abfallbewirtschaftungsoptionen. "Die Einbeziehung von Methan in das EU-Emissionshandelssystem ist der erste Schritt, der unternommen werden muss, bevor der Rest des Abfallwirtschaftssektors für eine Einbeziehung in Betracht gezogen wird."

