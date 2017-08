Erstmals mehr Altreifen recycelt als verbrannt

Die Altreifenmenge in Deutschland ist trotz eines beständig steigenden Fahrzeugbestandes erneut in etwa stabil geblieben. Sie lag 2016 bei rund 577.000 Tonnen. Das teilte der designierte Geschäftsführer der Gesellschaft für Altgummi-Verwertungs-Systeme mbH (GAVS), Stephan Rau, in Frankfurt mit. Erstmals wurden mehr Reifen recycelt als verbrannt, erklärte die beim WdK Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie angesiedelte Gesellschaft.

Laut Rau hat sich die Altreifenmenge in Deutschland auf ein stabiles Niveau von etwa 570.000 bis 580.000 Tonnen im Jahr eingependelt trotz einem Plus von 4,5 Prozent an Neuzulassungen im Jahr 2016. Nach Zahlen der GAVS gingen rund 201.000 Tonnen Altreifen im vorigen Jahr in die Zementindustrie, 2015 waren es noch 215.000 Tonnen.

Deutlich zugelegt hat die Verwertung zu Gummimehl oder Granulaten von 203.000 auf 231.000 Tonnen. Exporte zur energetischen Verwertung machten noch 6.000 Tonnen aus nach 10.000 Tonnen im Jahr zuvor. Der Absatz an Altreifen-Karkassen für die Runderneuerung sank auf von 28.000 Tonnen. In die Wiederverwendung in Deutschland gelangten wiederum 8.000 Tonnen Altreifen.

"Stoffliche Nutzung der Ressource Altreifen fest etabliert"

Der Export an Altreifen, die im Ausland entweder weiter als Gebrauchtreifen gefahren oder anderweitig wieder verwendet werden, sank von 64.000 Tonnen auf 62.000 Tonnen. Zudem zeigt die GAVS-Statistik für 2016 einen Export von 41.000 (38.000) Tonnen Altreifen für die Runderneuerung.

„Bei der Weiterverwendung und der Verwertung demontierter Reifen hat sich in Deutschland die stoffliche Nutzung der Ressource Altreifen fest etabliert“, kommentierte Rau die Zahlen. Mit den in den vergangenen Jahren erweiterten Anlagenkapazitäten sei die Recyclingbranche nunmehr in der Lage, in großem Stil Stoffkreisläufe zu schließen. Auch die Abschaffung der sogenannten „Heizwertklausel“, die die thermische Verwertung der stofflichen gleichsetzt, habe 2016 erste Auswirkungen in den Stoffströmen gezeigt: Zum ersten Mal seit Jahren gingen weniger Altreifen zur Verbrennung in die Zementindustrie als in das Recycling.

