Entsorger haben noch viele Fragen zu neuen Ausschreibungsverträgen der dualen Systeme

Seit dem 9. Juli sind die neuen Verträge der dualen Systeme für die diesjährige Ausschreibungsrunde der Sammelleistungen quasi öffentlich. Größere Überraschungen sind nach erster Durchsicht darin zwar nicht enthalten. Allerdings scheint der Aufwand der Entsorger mit dem Vertragsmanagement weiter zu steigen. Die neue Runde gilt grundsätzlich für den Auftragszeitraum vom 1. Januar 2019 bis Ende 2021 für die Erfassung von Glas- und LVP-Verpackungen und umfasst 124 Vertragsgebiete für LVP und 125 Vertragsgebiete für Glas. Bis zum 10. August sind die Angebote abzugeben.

Die neuen Verträge werfen bei den Entsorgern zahlreiche Fragen auf, etwa das Thema Teilung der Aufträge in Behältergestellung und Abfuhr. Auch die Problematik, dass gut 75 Prozent der LVP-Sammelaufträge nicht drei, sondern nur zwei Jahre laufen könnten, sofern Kommunen umfangreichere Rahmenvorgaben ziehen, sorgt für Missmut. Während die Systembetreiber sich ein einseitiges Kündigungsrecht zum 31.12.2000 einräumen, steht den Entsorgern in keinem Fall ein solches zu. Branchenkenner gehen davon aus, dass Entsorger für ihre Gebote lediglich Vertragslaufzeiten von zwei Jahren kalkulieren werden, um im dritten Jahr gegebenenfalls nicht in das Risiko höherer Kosten zu laufen.

