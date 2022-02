Englische EBS-Exporte sinken auf niedrigsten Stand seit 2012

Englands Bedeutung für den europäischen Abfallverbrennungsmarkt als Groß-Exporteur von Ersatzbrennstoffen (EBS) schwindet rasant. Innerhalb von drei Jahren haben sich die britischen EBS-Ausfuhren auf das europäische Festland von knapp 3,2 Mio Tonnen im Jahr 2018 auf unter 1,5 Mio Tonnen im letzten Jahr mehr als halbiert, wie aktuell von der britischen Environment Agency veröffentlichte Daten zeigen.

Vor allem die Lieferungen nach Deutschland und in die Niederlande sind seit Jahren stark rückläufig. Hauptzielland ist nun Schweden. Wichtigster Abnehmer auf Unternehmensebene ist der deutsche EEW-Konzern.

Ihren Zenit hatten die englischen EBS-Ausfuhren bereits im Jahr 2016 erreicht. Mit dem intensiven Zubau neuer Abfallverbrennungskapazitäten in Großbritannien entwickelten sich die Exportmengen fortan rückwärts. Aber erst die 2020 beginnende Coronakrise und der zum Jahreswechsel 2020/2021 vollzogene Brexit haben die Ausfuhren regelrecht einbrechen lassen. Zum einen sorgte der pandemiebedingte Anstieg von Haus- und Sperrmüll für eine volle Auslastung der Anlagenkapazitäten in Deutschland und anderen EU-Ländern. Zum anderen dürften sich Aufwand und Kosten der EBS-Transporte durch Corona und Brexit erhöht haben.

Absolut am stärksten im Vergleich zu den Spitzenzeiten gesunken sind die englischen EBS-Lieferungen in die Niederlande. 408.000 Tonnen Refused derived fuel (RDF) importierte das Land 2021 aus England. Das sind 194.000 Tonnen weniger als im Vorjahr und sogar fast 1,2 Mio Tonnen weniger als 2016. Vor allem im Jahr 2020 zeigt sich ein deutlicher Rückgang der EBS-Einfuhren, was maßgeblich mit der zum Jahresbeginn 2020 von den Niederlanden eingeführten Importsteuer auf brennbare Abfälle zusammenhängen dürfte.

