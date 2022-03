Enercity prüft Bau einer weiteren MVA in Hannover

Hannovers Energieversorger Enercity prüft den Bau einer weiteren Müllverbrennungsanlage in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Das sagte die Geschäftsführerin von Enercity, Susanna Zapreva, im Interview mit der "Hannoverschen Allgemeinen". Hintergründe sind die Energiewende, die Ausweitung der Fernwärme und die geopolitischen Unsicherheiten bei der Versorgung mit fossilen Energieträgern im Zuge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine.

Ein Enercity-Sprecher bestätigte gegenüber EUWID, dass derzeit eine Machbarkeitsstudie für eine weitere MVA in Hannover erstellt wird, wollte sich aber weiter nicht dazu äußern. Es bleibt daher vorerst unklar, ob und wann Erkenntnisse aus der Studie bekannt werden.

Enercity bezog Kohle bislang aus Russland

Bislang wird die Fernwärme in Hannover im Wesentlichen durch das Gemeinschaftskraftwerk in Hannover Stöcken sichergestellt. Das Kohlekraftwerk mit zwei Blöcken wird von Enercity sowie der VW Kraftwerk GmbH betrieben und verfügt über eine Leistung von 300 Megawatt elektrisch und 425 Megawatt Fernwärme. 2024 wollen die Betreiber den ersten Block des Kraftwerks stilllegen, 2026 soll – wenn möglich – der zweite Block folgen.

Bereits vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine stand der Plan für diesen ehrgeizigen Kohleausstieg in Niedersachsens Landeshauptstadt. Die ursprünglichen Pläne, das Kraftwerk erst 2030 endgültig stillzulegen, hatte Enercity nach Bürgerprotesten vier Jahre vorgezogen. Da Enercity den größten Teil der in Hannover verfeuerten Kohle aus Russland importiert, bekommt der Kohleausstieg in Hannover mit dem Krieg und der damit einhergehenden geopolitischen Großwetterlage noch einmal deutlich Rückenwind.

"Fossile Energieträger sind keine Alternative mehr"

"Fossile Energieträger sind keine Alternative mehr – aus Gründen des Klimaschutzes, aber auch wegen der geopolitischen Risiken, die uns derzeit so eindrücklich vor Augen geführt werden", sagte Zapreva gegenüber der "Hannoverschen Allgemeinen".

Den vollständigen Artikel lesen Sie diese Woche in EUWID Recycling und Entsorgung 12/2022. Für Kunden unseres Premium-Angebots steht die Ausgabe bereits ab heute, 14 Uhr, als E-Paper zur Verfügung: