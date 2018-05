ELS: Schuh zieht sich zurück

Dirk Umbach wird bei der ELS Europäische LizenzierungsSysteme GmbH als Interimsgeschäftsführer tätig. Nach Mitteilung des in finanzielle Schwierigkeiten geratenen dualen Systembetreibers wird des bisherige Geschäftsführer Sascha Schuh sich aus der Geschäftsführung zurückziehen. Wann Schuh aus der ELS-Geschäftsführung ausscheidet, war nicht zu erfahren. ELS soll bis Ende Mai verkauft werden.



Der Wechsel wird damit begründet, den M&A-Prozess der ELS zu forcieren. Umbach gilt als Restrukturierungsexperte. Er sei bei ELS als selbstständiger Interimsmanager tätig und verstärke das Team um den Insolvenzrechtsexperten Sebastian Braun. Zielsetzung sei es, den aktuellen M&A Prozess möglichst straff zu koordinieren, um auch zukünftig mit der ELS GmbH eine wirksame Rolle im Markt der Verpackungslizenzierung spielen zu können, teilte ELS heute mit.



Sascha Schuh wird sich den Angaben zufolge auf den Aufbau der internationalen Verwertungskapazitäten der Ascon-Holding und ihrer Tochtergesellschaften fokussieren. Mittlerweile verfüge die Gesellschaft über mehr als 80.000 Tonnen eigener Verwertungskapazitäten innerhalb der Europäischen Union sowie in Indien, Malaysia, Vietnam und den USA. Die amerikanische Ascon Resource Management Corporation beliefere mehr als 30 Recycler in Ostasien und der Europäischen Union, insbesondere in Deutschland und deren Anrainerstaaten.

