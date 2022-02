Einwegkunststoffe: Hersteller werben bei Umweltministerin für Fondslösung bei der Zentralen Stelle

Ein Fonds für Hersteller und Inverkehrbringer von Einwegkunststoff-Produkten wird kommen. Daran gibt es eigentlich keinen Zweifel mehr. Doch viele Fragen sind noch ungeklärt: Wie ist der Fonds rechtlich konstituiert, wie wird er finanziert, wer verwaltet ihn, wie werden die Kosten ermittelt und welche Leistungen sind überhaupt anspruchsberechtigt?

All diese Fragen hängen miteinander zusammen und können kaum getrennt von einander beantwortet werden. Nun haben sich die Hersteller und Inverkehrbringer gegenüber der neuen Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) positioniert und dafür geworben, den Einwegkunststoff-Fonds privatrechtlich auszugestalten und bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) anzusiedeln.

Mit dem Einwegkunststoff-Fonds soll die erweiterte Produktverantwortung nach Artikel 8 der Einwegkunststoffrichtlinie in nationales Gesetz umgesetzt werden. Das ganze Vorhaben ist umstritten, weil viele in der Industrie nicht einsehen, dass sie überhaupt für das Fehlverhalten der Bürger bezahlen sollen.

Doch für die erweiterte Produktverantwortung spielt das keine Rolle, da das Geschäftsmodell mit schnelllebigen Einwegkunststoff-Produkten ein gewisses Littering in Kauf nimmt. Einem Gutachten der Rechtsanwaltskanzlei Dolde Mayen & Partner im Auftrag des Bundesumweltministeriums zufolge wäre zur Umsetzung der erweiterten Herstellerverantwortung auch eine Sonderabgabe möglich.

BMU plant offenbar Umsetzung per Gesetz und Verordnung

Über die genaue rechtliche Umsetzung ist derzeit offiziell noch nichts bekannt. Wie EUWID aus Branchenkreisen erfuhr, soll das BMU ein Einwegkunststofffondsgesetz planen, in dem die grobe institutionelle Ordnung des neuen Rechtsinstruments geregelt werden soll.

Die finanziellen Details – also wer, was, wann und wie viel bezahlen muss und wer mit welchen Leistungen anspruchsberechtigt ist – soll später in einer Verordnung geregelt werden. Dem Dolde-Gutachten zufolge könnten sowohl das Gesetz als auch die Verordnung ohne Zustimmung des Bundesrates verabschiedet werden.

Die Hersteller und Inverkehrbringer wollen keine Sonderabgabe, sondern schlagen – wenn der Fonds schon nicht zu verhindern ist – ein privatrechtliches, gesetzlich angeordnetes Sondervermögen bei der ZSVR vor. In dem EUWID vorliegenden Schreiben an Bundesumweltministerin Steffi Lemke bewerben die Verbände ihr Konzept damit, dass die ZSVR bereits ein Register über die Verpackungshersteller führe. Die erforderlichen Daten müssten daher größtenteils vorhanden seien. So könnten die bestehenden Ressourcen genutzt und entsprechend des Bedarfs ausgebaut werden.

